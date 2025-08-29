 / Politica

Politica | 29 agosto 2025, 15:17

Tragedia a Castelvittorio: muore un lavoratore, Cgil “Ennesima vittima sul lavoro, la strage va fermata”

"Non è più rinviabile una inversione di tendenza che metta salute e sicurezza sul lavoro al centro dell’agenda politica di questo paese"

"Oggi un lavoratore è rimasto vittima di un infortunio mortale a Castelvittorio e la fase di accertamento di quanto accaduto è in corso. Nell’inviare le proprie condoglianze alla famiglia del lavoratore coinvolto si deve rilevare come, purtroppo, questa ennesima vittima sul lavoro non rappresenti un caso isolato. Come certificano gli ultimi dati Inail, tra gennaio e giugno di quest’anno, nell’imperiese si sono verificati ben 3 infortuni mortali e 1.090 infortuni sul lavoro con un incremento per questi ultimi del +4,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente".

Interviene in questo modo la Cgil di Imperia, commentando la tragedia di questa mattina nel piccolo centro dell'entroterra ponentino. "Non è più rinviabile - termina la Cgil - una inversione di tendenza che metta salute e sicurezza sul lavoro al centro dell’agenda politica di questo paese con una forte iniezione di investimenti mirati a un piano straordinario di azioni a partire da maggiori controlli, formazione e prevenzione. Senza un’azione forte in tal senso non si potrà che continuare a tenere il conto di una strage per la quale non c’è alcuna giustificazione".

