Operaio di 55 anni morto sul lavoro a Castelvittorio: interviene il sindacato Uil "Fare chiarezza"

L'ennesima tragedia sul lavoro si è consumata questa mattina a Castelvittorio nell'imperiese. Un lavoratore di 55 anni è caduto dal tetto del Comune perdendo la vita. In queste ore l’ispettorato del lavoro sta verificando la presenza delle misure di sicurezza per l’intervento messo in campo dal lavoratore.

In attesa di capire che cosa sia accaduto questa mattina, Uil Liguria con Marco De Andreis, coordinatore territoriale Uil Liguria per l'imperiese chiede "Chiarezza per una morte avvenuta nell'ambito di un luogo di interesse pubblico che, più di altri, dovrebbe garantire sicurezza. Inoltre, occorre porre attenzione al tema degli appalti dove i controlli devono avere carattere pressoché quotidiano per evitare il subappalto a caduta. Legalità, sicurezza, contratti e formazione continuano ad essere il faro per un lavoro che metta davvero al centro il rispetto della vita umana".