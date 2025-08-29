 / Politica

Politica | 29 agosto 2025, 14:58

Operaio di 55 anni morto sul lavoro a Castelvittorio: interviene il sindacato Uil "Fare chiarezza"

"Legalità, sicurezza, contratti e formazione continuano ad essere il faro per un lavoro che metta davvero al centro il rispetto della vita umana"

Operaio di 55 anni morto sul lavoro a Castelvittorio: interviene il sindacato Uil &quot;Fare chiarezza&quot;

L'ennesima tragedia sul lavoro si è consumata questa mattina  a Castelvittorio nell'imperiese. Un lavoratore di 55 anni è caduto dal tetto del Comune perdendo la vita. In queste ore l’ispettorato del lavoro sta verificando la presenza delle misure di sicurezza per  l’intervento messo in campo dal lavoratore. 

In attesa di capire che cosa sia accaduto questa mattina, Uil Liguria con Marco De Andreis, coordinatore territoriale Uil Liguria per l'imperiese chiede "Chiarezza per una morte avvenuta nell'ambito di un luogo di interesse  pubblico che, più di altri,  dovrebbe garantire sicurezza. Inoltre, occorre porre attenzione al tema degli appalti dove i controlli devono avere carattere pressoché quotidiano per evitare il subappalto a caduta. Legalità, sicurezza, contratti e formazione continuano ad essere il faro per un lavoro che metta davvero al centro il rispetto della vita umana". 

News collegate:
 Tragedia a Castelvittorio: muore un lavoratore, Cgil “Ennesima vittima sul lavoro, la strage va fermata” - 29-08-25 15:17
 Incidente mortale sul lavoro a Castelvittorio: Cisl Liguria "Nuova tragedia, siamo stanchi di ripeterlo: servono misure serie per fermare la strage. Subito" - 29-08-25 14:01
 Castelvittorio: incidente mortale sul lavoro di questa mattina, il Sindaco "Una tragedia che colpisce l'intera nostra comunità" - 29-08-25 13:49
 Castelvittorio: tragedia sul lavoro questa mattina, è un elettricista di Sanremo il 55enne morto cadendo dal tetto del comune (Foto e Video) - 29-08-25 12:38
 Castelvittorio: installazione del fotovoltaico sul tetto del Comune, operaio 55enne cade da quattro metri e muore - 29-08-25 10:12
 Castelvittorio: operaio cade dal tetto del Comune mentre lavora, interventi dei soccorsi e in arrivo anche l'elicottero - 29-08-25 09:17

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium