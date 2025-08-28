Sanremo brinda al successo di “A Tavola sul Porto Vecchio”

Grande successo per l’edizione 2025 di “A Tavola sul Porto Vecchio”, la manifestazione organizzata dalla Confartigianato che dal 25 al 27 agosto ha animato il porto vecchio di Sanremo. Tre serate all’insegna della cucina tipica ligure, della musica dal vivo e della convivialità.

La manifestazione ha infatti registrato il tutto esaurito in ognuna delle tre serate, confermandosi un appuntamento ormai tradizionale dell’estate sanremese, molto atteso da residenti e turisti. Atmosfera suggestiva, piatti preparati dai ristoratori locali e intrattenimento musicale hanno reso unica l’esperienza nel contesto del Porto Vecchio.

All’iniziativa hanno partecipato: Ristorante Delle Palme, Bar Sandy, Il Dehor del Marinaio e l'Onda del Porto.

Il programma ha visto alternarsi il duo acustico Pan e Pumata e DJ Semex nelle prime due date, mentre la serata finale ha visto protagonisti i Groovy Boyz accompagnati da Joker DJ, che ha fatto ballare il pubblico anche dopo il live.

Nell’arco delle tre serate hanno fatto visita alla manifestazione, accolti dal presidente Donatella Vivaldi, dal segretario Barbara Biale e dalla dirigenza della Confartigianato, numerosi ospiti tra cui l’assessore regionale al turismo Luca Lombardi e l’assessore al turismo del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni.

L’iniziativa si è svolta con il patrocinio e il contributo del Comune di Sanremo e con il supporto di RSE Riviera Servizi Ecologici, Autogas Riviera e Gruppo Coapi. Attività promozionale realizzata con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Capofila di progetto: Azienda speciale Riviere di Liguria, Filiera locale “Insieme per un futuro sostenibile”.