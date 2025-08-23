Cipressa: 'Teatro a 360 gradi' incanta Lingueglietta: uno spettacolo tra comicità, emozione e amicizia

"Teatro a 360 gradi" è lo spettacolo che sarà messo in domani, domenica 24, sera, alle 21,15, nella Chiesa-Fortezza di Lingueglietta (Cipressa). Sul palco un gruppo di amici appartenenti a diverse compagnie teatrali della provincia che, anziché essere rivali, amano ritrovarsi a recitare insieme. Lo spettacolo offre una serie di sketch tutti molto divertenti salvo uno (e forse due) di teatro "serio" e molto coinvolgente a livello emotivo. Ecco così Dalia Lottero, Graziella Tufo, Marco Silvano Corradi, Gioacchino Logico, Marino Longo, Gian Piero Piombo cui si aggiungono ospiti componenti dei "Ventimigliusi" (compagnia di Ventimiglia) con lo stesso già citato Piombo, vale a dire Annamaria Amalberti, Gianpietro Lorenzato e Angelo Del Giudice. E ci saranno anche sorprese.

L'ingresso è gratuito. Per gli spettatori ci sarà anche l'occasione di vedere e ammirar Lingueglietta, da molti anni ne "I Borghi più belli d'Italia", e la Chiesa-Fortezza, dove si rifugiava la popolazione in caso di scorrerie, unica nel suo genere in Liguria.

L'evento, a cura del Comune di Cipressa, ed è stato promosso dal delegato alla Cultura Maria Di Lionardo e dal sindaco Filippo Guasco.