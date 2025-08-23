Ventimiglia International Music Festival, dal 24 al 31 agosto la città si accende di musica e cultura

La quarta edizione del Ventimiglia International Music Festival si svolgerà dal 24 al 31 agosto 2025 — non soltanto un festival, ma una celebrazione di una città in piena trasformazione.



Ventimiglia, con il suo centro storico medievale, i mercati vivaci, la posizione unica tra mare e montagna e la nuova marina, sta emergendo come una nuova destinazione culturale e turistica. Situata al confine tra Italia e Francia, è da sempre crocevia di culture.



La pianista danese Elisabeth Nielsen si è stabilita a Ventimiglia alcuni anni fa. Ha iniziato con piccoli salotti musicali privati, e attraverso l’associazione danese Nielsen Saloner ha lavorato attivamente per promuovere la città. Da qui è nato il festival, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di Ventimiglia e arricchire la vita musicale con concerti di altissimo livello.



Un ponte musicale con la Danimarca

Il festival non porta soltanto concerti di livello internazionale in Liguria — ma crea anche un ponte musicale con la Danimarca.

Molti artisti che si sono esibiti per la prima volta a Ventimiglia, in seguito sono stati invitati in Danimarca. È stato il caso del giovane pianista Francesco Mazzonetto e del Kyiv Piano Duo, che hanno debuttato a Ventimiglia prima di esibirsi davanti al pubblico danese.



Programma 2025



24 agosto – Cattedrale di Ventimiglia: Concerto d’organo con Jakob Lorentzen (Danimarca), Compositore e Maestro organista della Casa Reale di Danimarca e della Holmens Kirke di Copenaghen. Musiche di Gade, Nielsen, Vivaldi e altri.



30 agosto – Salone polivalente di Sant’Agostino, Ventimiglia: Duo italiano Claudio Merlo (violoncello) e Nicola Giribaldi (pianoforte). Musiche di Schumann, Fauré, Sibelius, Chopin.



31 agosto – Chiesa anglicana di St. John, Mentone (Francia): “Music Without Borders” con la violinista ucraina Bogdana Pivnenko e la pianista Elisabeth Nielsen. Musiche di Respighi, Langgaard, Ravel, Saint-Saëns, Skoryk, Silvestrov.



Il festival è soprattutto un impegno familiare, guidato dal presidente Lars Bender Mortensen e dal membro del consiglio Tatiana Nielsen, insieme a Elisabeth. Amici fedeli, partner e sponsor rendono tutto questo possibile, e il loro sostegno è motivo di profonda gratitudine.



Negli anni, il festival ha ricevuto il sostegno del Ministero della Cultura italiano (FUS), di Art Music Denmark, della Fondazione Carl Nielsen e di altri partner internazionali.



Elisabeth Nielsen:

“Con questo festival vogliamo essere parte del nuovo capitolo culturale di Ventimiglia. Per me è profondamente personale: qui ho trovato una casa, qui ho iniziato a condividere la musica in piccoli salotti, e qui ho scoperto come la città e la musica potessero crescere insieme. Vedere la trasformazione di Ventimiglia e contribuire a questo cammino è qualcosa di veramente speciale.”