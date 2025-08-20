Vallecrosia, cambia la viabilità: via Orazio Raimondo tornerà a doppio senso

Cambierà la viabilità a Vallecrosia. Via Orazio Raimondo tornerà a doppio senso. Lo ha annunciato il sindaco Fabio Perri nel corso della seduta odierna del consiglio comunale presentando le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato nel periodo 2025-2030.

"Come previsto dal termine di legge portiamo in consiglio comunale il progetto amministrativo della lista La tua Vallecrosia" - afferma il sindaco Fabio Perri - "Si racchiudono le volontà, gli obiettivi e la visione della città che vogliamo portare avanti. Per ogni tipologia di materia sono stati rappresentati gli obiettivi che vogliamo raggiungere: andare a lavorare sulla città partendo dalle piccole attenzioni. Abbiamo iniziato rispettando ampiamente il nostro programma elettorale: iniziare un lavoro di attenzione, decoro, cura. Non lasciamo da parte le grandi opere pubbliche e i grandi progetti per le quali stiamo lavorando sia sui progetti della precedente amministrazione che stiamo portando avanti con correttivi dove la legge e lo consente. Abbiamo già messo in atto la richiesta di finanziamenti per andare a realizzare opere importanti per la città che la riqualificherà e le darà visibilità. Lavoreremo molto sulla parte turistica, sulle spiaggia, sulla cultura. Tutto è fattibile con il tempo, le disponibilità e le tempistiche della macchina amministrativa, che ringrazio. Abbiamo voluto dare un'impronta, immagine e rappresentanza in tutta quella che è la macchina amministrativa. Stiamo facendo una riposizione degli ambienti lavorativi. Gli uffici in questi tre mesi hanno risposto con piacere nonostante il lavoro sia aumentato in alcuni uffici. Tutti gli uffici lavorano in maniera attenta, costante e forte".

"Ho letto attentamente il programma" - interviene il consigliere comunale di minoranza Valeria Cannazzaro - "In parte segue alcuni nostri progetti altre parti invece stravolgono completamente i nostri progetti. Volevamo capire se c'è già in atto un cambiamento sulla viabilità. Sull'ambiente volevamo capire se avevate intenzione di metterci mano. In merito alle opere pubbliche c'è intenzione di completare il lungomare, volevo capire se il nostro progetto verrà preso in considerazione o verrà annullato. Nella riqualificazione del centro storico si parla di aggiornamento del regolamento edilizio riguardante le normative sulle attività commerciali. Ci sono già delle norme per poter aprire nuove attività commerciali. Se erano state viste le modifiche già fatte e se sì quali sono le ulteriori nuove modifiche. Leggo sviluppo di un nuovo portale turistico quando non più di un anno fa si sono usati creati soldi pubblici per crearne uno. Si creerà un nuovo sito o si modificherà quello esistente".

"Qual è il progetto sui parcheggi nel centro storico?" - afferma il consigliere comunale di minoranza Patrizia Biancheri - "Volevo chiedere delucidazioni sulla navetta".

"Sui rifiuti bisogna fare chiarezza" - replica il vicesindaco Cristian Quesada - "Scelte dettate non ce ne sono state. Era partito un iter con l'amministrazione Giordano che è stato capovolto dall'Amministrazione Biasi. Con Giordano era stato previsto un 'porta a porta'. Con l'assessore Fazzari era stato modificato e portato avanti. La previsione dell'Amministrazione Biasi era che vi sarebbero state alcune isole ecologiche in alcuni punti della città e alcune isole ecologiche all'interno dei condomini. Una scelta scartata dai condomini. Con il Pnrr sono state comprate alcune isole ecologiche che risulteranno insufficienti. Abbiamo bloccato la scelta di partire sul lungomare a giugno. Abbiamo inviato una lettera alla ditta dicendo che partiremo il primo ottobre. Non è più possibile che questa città sia la pattumiera della vallata. Abbiamo chiesto alla ditta che aveva in appalto i lavori edili di consegnarceli entro settembre. Metà città non prevede lo spazzamento, in tutti i giardini nuovi fatti non sono previsti. Quindi ci stiamo rimettendo mano".

"Miglioreremo la viabilità. In questo momento sono poche le possibilità di creare nuove strade. Nei prossimi giorni ripristineremo il doppio senso in via Orazio Raimondo. E' importante avere una via alternativa in caso di emergenza" - afferma il sindaco Fabio Perri - "L'intento è di collegare via Roma a via Don Bosco. Oggi il passaggio è stato aperto per i pedoni ma avremo intenzione di collegarlo. Stiamo ragionando, inoltre, sulla via di mezzo da via Cagliari passando per l'istituto Montale. Il progetto della ciclabile è sovracomunale. Vogliamo riqualificare la piazza dell'ex mercato dei fiori. Ci siamo adoperati per capire se il progetto presentato potrà essere finanziato a livello statale ma purtroppo non potrà essere usato. Entro la fine dell'anno, oltre a completare la permuta del terreno, acquisteremo dei terreni per fare 40-50 posti auto nel centro storico. Acquisteremo un mezzo per portare studenti, turisti e le persone del centro storico. Stiamo cercando di capire se questa iniziativa possiamo farla in sinergia con San Biagio e Soldano. All'interno di Visit Vallecrosia, con il sistema di sottoinsieme, inseriremo altri portali che possano dare informazioni a cittadini e turisti. Non ci sono sfuggite le modifiche fatte al piano per il centro storico".