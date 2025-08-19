Bordighera Book Festival, Marco Damele presenta Liguria Selvatica e guida alla scoperta delle erbe spontanee

In occasione del Bordighera Book Festival 2025, sabato 30 agosto alle ore 10.30 nel Salotto di Antea, in Corso Italia, lo scrittore e botanico Camporossino Marco Damele presenterà il libro Liguria Selvatica (Antea Edizioni).

A seguire dalle ore 11 alle 12 l'autore accompagnerà i presenti in una passeggiata botanica alla scoperta delle principali erbe spontanee urbane che crescono tra i marciapiedi, i muri e le strade cittadine di Bordighera. In un viaggio botanico che intreccia la tradizione e l'innovazione, si scoprirà il mondo affascinante e misterioso delle erbe spontanee, un patrimonio di sapori e tradizione che sopravvive indisturbato intorno a noi.

Attraverso consigli pratici sulla raccolta e la conservazione delle nostre erbacce, l'autore guiderà alla riscoperta di un'eredità naturale troppo spesso trascurata e dimenticata, mettendo in pratica gli insegnamenti di Libereso Guglielmi e la sua visione di un mondo in cui la natura si fonde con la conoscenza in un connubio di curiosità e cultura.