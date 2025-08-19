Limone Piemonte – “Libri da Gustare”: sold out anche il secondo incontro con il dottor Missaglia

Presso il Residence Limone Palace, in una sala gremita in ogni ordine di posti, si è svolto il secondo incontro della rassegna Libri da Gustare, il festival che da anni unisce parole e sapori nello scenario incantevole delle Alpi cuneesi.

Ospite della serata il dottor Marco Missaglia, che ha presentato il suo libro Sano e Buono. L’opera, impreziosita dalla prefazione di Enrico Beruschi, ha visto proprio quest’ultimo partecipare all’evento e intervenire nel dialogo condotto dal giornalista Claudio Porchia.

Specialista in dietologia ed endocrinologia, Missaglia – stimolato dalle domande del conduttore – ha affrontato il tema delle diete e dei falsi miti da sfatare. In un’epoca dominata da mode passeggere, consigli contraddittori e presunte diete miracolose, il medico ha offerto un approccio chiaro e scientifico per distinguere bufale e verità. Un incontro utile e illuminante, accolto con entusiasmo dal pubblico di oltre 80 persone, che non ha mancato di porre domande e chiedere consigli pratici.

A rendere ancora più piacevole la serata, un aperitivo-degustazione offerto dal Residence Palace e accompagnato dai vini della Cantina di Alice Bel Colle, che anche quest’anno ha presentato etichette di grande pregio, tra cui Barbera, Chardonnay e Moscato dolce.

La rassegna, organizzata dall’Associazione Culturale Ristoranti della Tavolozza e diretta da Claudio Porchia, con il patrocinio del Comune e il sostegno del Grand Hotel Principe, proseguirà mercoledì 20 agosto alle 21.30 presso il Teatro Alla Confraternita con la proiezione del film Un pomeriggio con Libereso di Franco Revelli, introdotto da Claudio Porchia.

Un’occasione unica per immergersi nella bellezza e nella filosofia di Libereso Guglielmi, giardiniere, naturalista e poeta della terra. Il documentario, diretto da Revelli, è stato restaurato in 4K per offrire al pubblico un’esperienza visiva e sonora coinvolgente. Attraverso immagini suggestive, racconti inediti e atmosfere rarefatte, il film accompagna gli spettatori nel giardino botanico di Sanremo, dove Libereso – amico di Italo Calvino e custode della biodiversità – ha coltivato per anni una visione del mondo fondata su armonia, libertà e amore per la natura.

Questo il programma degli altri appuntamenti:

Giovedì 21 agosto – ore 17.30 | Sala incontri, Limone Palace

"DE.CO.: il racconto di un territorio" con Tiziana Martino

Dietro ogni prodotto tipico c’è un luogo, una storia, un’identità. In questo incontro, la giornalista e ricercatrice Tiziana Martino ci accompagna in un affascinante viaggio tra i sapori e i paesaggi della provincia di Cuneo, alla scoperta delle De.Co. (Denominazioni Comunali), marchi che tutelano tradizioni autentiche e produzioni locali. Un itinerario narrativo in cinque tappe, dove si intrecciano cultura, gastronomia e valorizzazione del territorio, attraverso le voci di chi custodisce ancora oggi saperi antichi e passioni genuine.



Venerdì 22 agosto – ore 21.00 | Teatro “Alla Confraternita”

"Da me a De André" con Christian Gullone e Marko Kurtinovic

Una serata dedicata alla grande canzone d’autore italiana. In un raffinato recital, Christian Gullone e il musicista Marko Kurtinovic uniscono testi e musica in un percorso che parte dalle loro composizioni originali e arriva ai giganti come Fabrizio De André, Rino Gaetano, Francesco De Gregori, Brunori Sas e Franco Battiato. Un viaggio sonoro e poetico che attraversa temi sociali, riflessioni profonde, sogni e disincanto. Perché le parole, quando si fanno canzone, riescono ancora a parlare all’anima.

Sabato 23 agosto – ore 21.00 | Piazza principale (o Teatro in caso di maltempo)

"Aspettando la Vuelta" – con Christian Gullone, Tiziano Riverso e Claudio Porchia

In attesa dell’arrivo della Vuelta a España a Limone, il festival dedica una serata speciale al ciclismo, tra passione, arte e divertimento. Christian Gullone porta sul palco le sue canzoni, mentre il noto cartoonist Tiziano Riverso animerà il pubblico con le sue vignette dal vivo, pungenti e ironiche. A condurre la serata sarà il giornalista Claudio Porchia, per una narrazione leggera e brillante che celebra lo sport come linguaggio universale e la bici come metafora di libertà, fatica e bellezza.



Martedì 26 agosto – ore 17.30 | Sala incontri, Limone Palace

"L’eleganza dell’Aperitivo: storia, stile e galateo" con Barbara Ronchi della Rocca

Chiudiamo il festival con un incontro elegante e sorprendente, guidato da Barbara Ronchi della Rocca, esperta di stile e galateo. Protagonista dell’appuntamento è uno dei riti più amati della tradizione italiana: l’aperitivo. Dai grandi classici come il Negroni e l’Americano alle tendenze contemporanee della mixology, passando per le buone maniere e i piccoli gesti che fanno la differenza. Un’occasione per riscoprire il piacere della convivialità con grazia e leggerezza, brindando insieme alla cultura e alla bellezza delle cose fatte bene.

Per informazioni:

A.T.L. Azienda Turistica Locale CUNEESE - I.A.T. di Limone Piemonte

Via Roma, 30 - LIMONE PIEMONTE

Tel.+39.0171.925281 E-mail: iat@limonepiemonte.it

Sito web: www.limoneturismo.it





Grand Hotel Principe

Via Genova, 45 12015 Limone Piemonte CN

Telefono: 0171 92389 - info@grandhotelprincipe.com





Limone Palace

Piazza Risorgimento, 10 12015 Limone Piemonte (CN)

0171-926965 - info@limonepalace.com





Associazione Ristoranti della Tavolozza

Mail: segreteria@ristorantidellatavolozza.it