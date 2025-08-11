Moto e solidarietà: un rombo di cuori per "La Casa Grande di Giz"

Il rombo dei motori ha risuonato come un battito collettivo di generosità lungo le strade della Riviera e delle Alpi Marittime, trasformando una semplice escursione in un gesto concreto di solidarietà. L’iniziativa, promossa dal Lions Club Ufficiali d’Italia con il presidente Costantino Dinielli alla guida, ha visto la collaborazione attiva del Moto Club CC MotorDay, del MC Polizia di Stato e del MC Maggioni, dando vita a un evento che ha unito la passione per le due ruote a un profondo senso di altruismo.

Settanta motociclisti si sono ritrovati in Piazza Colombo a Sanremo, pronti a partire per un viaggio che li avrebbe condotti dal mare alla montagna, con un obiettivo chiaro: sostenere “La Casa Grande di Giz”, realtà impegnata nel sociale e nel sostegno alle persone fragili. Il percorso ha seguito la scenografica Via Aurelia, per poi salire verso il Colle di Tenda, regalando ai partecipanti panorami mozzafiato e momenti di autentica condivisione. La prima sosta a Limone Piemonte ha consolidato lo spirito di gruppo, tra sorrisi, racconti e un’atmosfera goliardica che ha reso il viaggio ancora più speciale.

La conclusione alla Baita 2000 di Limonetto, con un pranzo in alta quota, ha celebrato il successo dell’iniziativa, dimostrando che la passione per le moto può diventare un potente strumento di solidarietà. Alla partenza, il presidente de “La Casa Grande di Giz”, Mino Casagrande, ha salutato con calore i partecipanti, esprimendo gratitudine per il loro impegno e sottolineando quanto sia importante trasformare ogni chilometro percorso in un passo verso il bene comune.

L’evento ha lasciato il segno, non solo per la bellezza del tragitto, ma per il messaggio che ha saputo trasmettere: quando il cuore guida il manubrio, ogni strada porta più lontano.