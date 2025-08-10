L'Inter dà il via alla sua stagione da Montecarlo, presente allo Stadio Louis II di Monaco la presentatrice sanremese Ilaria Salerno

L'Inter ha dato il via alla sua stagione da Montecarlo, presente allo Stadio Louis II di Monaco a tifare i colori nerazzurri la presentatrice sanremese Ilaria Salerno. Arrivati da ogni parte della Liguria, sono stati numerosissimi i tifosi nerazzurri presenti allo stadio per la prestigiosa partita amichevole, che si è conclusa con la vittoria dell'Inter per 2 a 1.