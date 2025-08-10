 / Attualità

L'Inter dà il via alla sua stagione da Montecarlo, presente allo Stadio Louis II di Monaco la presentatrice sanremese Ilaria Salerno

Per la cronaca l'amichevole si è conclusa con la vittoria dell'Inter per 2 a 1

L'Inter ha dato il via alla sua stagione da Montecarlo, presente allo Stadio Louis II di Monaco a tifare i colori nerazzurri la presentatrice sanremese Ilaria Salerno. Arrivati da ogni parte della Liguria, sono stati numerosissimi i tifosi nerazzurri presenti allo stadio per la prestigiosa partita amichevole, che si è conclusa con la vittoria dell'Inter per 2 a 1.

