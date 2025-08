Igiene e gestione dei gatti randagi a Pigna, Stefani: "L'Amministrazione comunale si faccia promotrice di azioni concrete"

"In qualità di capogruppo di minoranza, desidero esprimere alcune o sservazioni in merito all’ordinanza sindacale firmata in data 5 agosto 2025, relativa al divieto assoluto di abbandono di cibo e materiali per i gatti randagi, nonché all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi dopo ogni eventuale somministrazione. Premetto che condividiamo pienamente la necessità di garantire la pulizia, il decoro urbano e la tutela della salute pubblica, temi che dovrebbero sempre unire maggioranza e minoranza nell'interesse del paese, tuttavia, alla luce delle dichiarazioni del Sindaco stesso, rilasciate in data 3 agosto, in cui si affermava che un’ordinanza simile risulta già essere in vigore da diverse consiliature, ci permettiamo di chiedere quale sia stata l’effettiva motivazione che ha portato alla redazione e firma di un nuovo provvedimento, anziché a un semplice richiamo o aggiornamento della normativa preesistente?" - dice il consigliere comunale di minoranza a Pigna Patrizia Stefani.

"A questo proposito, segnaliamo che la precedente ordinanza citata non è stata ancora visionata, pur avendone formalmente richiesto l’accesso. Sarà utile e opportuno, anche per una più corretta valutazione da parte del Consiglio e dei cittadini, poter prenderne visione" - sottolinea Stefani - "Riteniamo fondamentale non criminalizzare l’attività di chi si prende cura degli animali randagi, spesso sopperendo a carenze strutturali con senso civico e spirito volontario. L’amore per gli animali, tuttavia, non deve e non può andare in contrasto con le regole di convivenza civile e il rispetto degli spazi pubblici. Per questo motivo, proponiamo che l’Amministrazione comunale si faccia promotrice di azioni concrete e non meramente sanzionatorie, come ad esempio: l'inserimento a bilancio di fondi destinati all’acquisto di antiparassitari (fiale antipulci e dispositivi simili), da distribuire attraverso associazioni e volontari iscritti; l'individuazione di aree controllate per l’alimentazione delle colonie feline, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del decoro urbano e la collaborazione con i servizi veterinari ASL per la sterilizzazione, il controllo sanitario e l’identificazione degli animali randagi, come previsto dalla Legge 281/1991".