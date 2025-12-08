Generazione Sanremo: piena solidarietà al Partito Democratico di Chiavari dopo l’atto vandalico

Generazione Sanremo esprime la propria ferma e convinta solidarietà al circolo del Partito Democratico di Chiavari, vittima di un grave atto vandalico e di un’aggressione che rappresentano un attacco diretto non solo a una sede politica, ma ai valori stessi della democrazia.

«Condanniamo con decisione ogni forma di violenza che colpisce i luoghi della partecipazione democratica e del confronto civile», dichiara Generazione Sanremo, ribadendo come episodi di questo tipo non possano e non debbano trovare alcuna giustificazione. Le sedi dei partiti, le piazze, i circoli e tutti gli spazi di dialogo rappresentano il cuore pulsante della vita democratica e come tali devono essere tutelati e rispettati. Al segretario cittadino del PD di Chiavari, Antonio Bertani, e a tutta la comunità democratica del territorio, giunge un messaggio chiaro di vicinanza umana e politica: un abbraccio simbolico a chi continua, nonostante tutto, a impegnarsi quotidianamente per il bene collettivo, nel solco del confronto e della partecipazione.

«La politica si fonda sul dialogo e sul rispetto reciproco: nessun atto intimidatorio potrà scalfire questi principi», sottolinea ancora Generazione Sanremo, evidenziando come la risposta più forte alla violenza debba essere l’unità delle forze democratiche e il rilancio dei valori della convivenza civile. In un momento storico in cui il clima di tensione rischia di minare il tessuto sociale, episodi come quello avvenuto a Chiavari richiamano tutti a un’assunzione di responsabilità collettiva: difendere la democrazia significa difendere ogni giorno gli spazi del confronto, della libertà e della partecipazione.