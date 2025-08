Marco Scajola agli studenti democratici europei: "Valori del PPE fondamentali per presente e futuro"

L’assessore regionale Marco Scajola ha incontrato una folta rappresentanza degli Studenti Democratici Europei, giovani che fanno riferimento al Partito Popolare Europeo, riuniti a Genova per l’evento Summer University, in corso da ieri al 3 agosto.

Scajola durante il suo saluto ha detto: “È importante che i ragazzi si incontrino e condividano opinioni e pensieri sull’attualità internazionale, un presente che ci preoccupa in primis per i conflitti in corso. Discuterne mettendo al centro del dibattito i valori di riferimento del Partito Popolare Europeo e l’idea di Europa voluta dai suoi padri fondatori è certamente positivo e credo formativo per tutti i partecipanti.

I giovani sono il futuro, ma anche e soprattutto il presente e devono lavorare affinché l’Europa sia sempre più forte, partecipe e attiva nelle politiche internazionali e, al contempo, possa dare sviluppo e nuovi orizzonti ai Paesi che la compongono. Voglio ringraziare gli Studenti Democratici per questa occasione di proficuo confronto e, in particolare, il presidente Francesco Sismondini, un imperiese, un ligure che sta lavorando con passione e competenza in Europa”, ha concluso Scajola.