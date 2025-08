Ospedaletti: Davide Bellini presenta il suo romanzo breve Estatescenza"

All’interno della rassegna “È tempo di libri” , organizzata dal comune di Ospedaletti, questa sera alle 21:30 all’anfiteatro comunale, Davide Bellini presenterà il suo nuovo libro “Estatescenza”, un romanzo breve edito dalla casa editrice Scatole Parlanti.

Due preadolescenti trascorrono una notte guardando una partita di calcio che non dimenticheranno più, così come quel loro stare insieme. Momenti che non sono misurabili cronologicamente ma che scandiscono crescite impreviste e accelerate.

L’amicizia vissuta sul nascere della gioventù durante un’estate metropolitana, due famiglie che si specchiano nelle loro parzialità. Questo è Estatescenza, una sensazione malinconica di eternità, un’intensità immotivata in cui tutti i protagonisti riusciranno a vedersi per come sono realmente.