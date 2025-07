Vallecrosia, scontro tra maggioranza e minoranza sulla paternità delle opere da realizzare

Discusso, nella seduta odierna del consiglio comunale a Vallecrosia, l'emendamento presentato dal gruppo consiliare di minoranza Cittadini in Comune riguardo all'assestamento generale di bilancio e alla salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025 ai sensi degli articoli 175, comma 8, e 193 del decreto legislativo n. 267/2000.

"Non rappresenta un emendamento" - dice il sindaco Fabio Perri dopo aver letto l'emendamento presentato dalla minoranza - "Avete copiato quelle che sono le nostre volontà amministrative. L'emendamento è ammissibile, la forma è completamente sbagliata. Non si può emendare qualcosa che è un copia e incolla di quello che è già nostro. Non lo bocciamo, visto che non avete partecipato alla commissione, ma lo portiamo in discussione. Non sono opere che avete programmato voi".

"I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo 'Cittadini in Comune', nel rispetto delle vigenti normative e del regolamento del Consiglio comunale presentano il seguente emendamento, visto la proposta di delibera di consiglio comunale relativa all’assestamento di bilancio" - afferma il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi leggendo l'emendamento - "Visto che la pratica, in alcune sue parti, evidenzia importanti e palesi scelte politiche; che lo stesso documento contabile evidenzia un avanzo di amministrazione già certificato al momento del passaggio di consegne tra l’Amministrazione uscente e quella subentrante e che tale importo risulta aumentato; che, dalla lettura del bilancio nei vari capitoli, risulta un avanzo disponibile di circa 1.300.000 euro, somma immediatamente destinabile dopo l'approvazione dell’assestamento di bilancio. Considerato che la precedente Amministrazione, rappresentata dal gruppo Cittadini in Comune e in carica dal 2018 al 2025, ha operato con oculatezza finanziaria e capacità di programmazione, instaurando una proficua collaborazione con gli uffici e i dirigenti comunali che grazie all'ottenimento di numerosi bandi pubblici sono stati reperiti fondi che hanno permesso l’avvio di diversi cantieri mentre altri sono in procinto di essere avviati. Negli esercizi finanziari precedenti erano stati accantonati circa 570.000 euro per copertura del rischio di fallimento della società Rivieracqua, rischio oggi venuto meno a seguito del nuovo assetto societario entrato in vigore dal mese di gennaio 2025, con conseguente svincolo di tale somma. Con l’assestamento di bilancio, vengono effettuate tutte le operazioni contabili sul bilancio di previsione per adeguarlo alle risultanze del primo semestre e per applicare l’avanzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In sede di redazione del bilancio di previsione e del consuntivo, nonché in vista dell’assestamento, la precedente Amministrazione aveva già previsto l'utilizzo dell’avanzo per le seguenti manutenzioni e opere pubbliche: il completamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero civico, nello specifico la ristrutturazione dei bagni, dell’ufficio del custode e la realizzazione del secondo lotto degli ossari, essendo i precedenti ormai in via di esaurimento per un importo previsto di 100.000 euro; l'adeguamento di un’area di proprietà comunale sita nel centro storico, affinché venga resa fruibile alla cittadinanza, e, in particolare, dai ragazzi, in attesa di future permute per un importo previsto di 80.000 euro; la riqualificazione di un bene comunale situato nel centro storico, da adibire ad ambulatorio medico e presidio socio-sanitario, al servizio dì cittadini e associazioni senza scopo di lucro per un importo previsto di 40.000 euro; la realizzazione di nuovi asfalti in alcune vie cittadine, nell’ambito di un piano triennale: per l’anno in corso si proponeva il rifacimento di via San Rocco, dalla rotonda di via San Giovanni alla rotonda di via Don Bosco, un tratto finale di via Colombo e il marciapiede, al fine di eliminare pericoli per la sicurezza e la pubblica incolumità per un importo previsto di 150.000 euro. Si rammenta che il tratto di via Don Bosco risulta già finanziato grazie ai fondi della rigenerazione urbana. Con la sottoscrizione della convenzione pubblica per la riqualificazione delle aree dell'ex Maria Ausiliatrice è stato ottenuto un progetto definitivo per la riqualificazione di un’area in via Don Bosco con esproprio e creazione di un parcheggio provvisorio. Sono necessarie opere di demolizione e ripristino del terreno. Per il primo lotto funzionale l'importo previsto era di 110.000 euro. Con la vendita dei posti auto in via Don Bosco e mediante l’avanzo di amministrazione, si era programmata la messa in sicurezza e la relativa asfaltatura del parcheggio situato tra via San Vincenzo e via Giovanni XXIII per un importo previsto di 80.000 euro. Manutenzione ordinaria e straordinaria presso il plesso scolastico 'Andrea Doria', in particolare per la sistemazione dei bagni dei ragazzi e il rifacimento di una porzione della pavimentazione sul lato sud per un importo previsto di 80.000 euro. La realizzazione di un’area cani nel boschetto di proprietà comunale, compreso tra via Orazio Raimondo e via San Rocco, al fine di garantire sicurezza e privacy per un importo previsto di 20.000 euro. Chiediamo, perciò, che vengano inseriti nei capitoli di bilancio previsti nello schema proposto ai gruppi consiliari per l’assestamento e la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025, ai sensi dell'art. 175, comma 8, e dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, gli importi sopra elencati, al fine di consentire l'esecuzione delle opere indicate, ritenute necessarie, già programmate e già valutate positivamente dagli uffici comunali competenti. Si evidenzia, inoltre, che l'importo previsto per tali interventi risulta sostenibile e congruo grazie alle attuali coperture finanziarie e la disponibilità dell’avanzo di amministrazione come mostrato in sede di commissione. L'assenza in commissione è stata indicata e giustificata una settimana prima".

"Se conferma la sua volontà di amministrare con coerenza il suo mandato rispetto" - interviene il consigliere comunale di minoranza Armando Biasi - "Abbiamo amministrato con coerenza e attenzione. Stiamo parlando grazie all'oculatezza del gruppo abbiamo garantito 574mila euro come azione di responsabilità nell'ottica di poter accantonare le risorse di Rivieracqua stava per fallire. Siamo contenti che continuate nel nostro mandato amministrativo. L'amministrazione attuale porta avanti due aspetti dell'amministrazione precedente. Un bilancio sano, finalmente dopo sette anni rispetto all'attività ricevuto precedentemente: 2 milioni e 100mila euro di avanzo. C'è stato comunicato quale erano le disponibilità. Chiederemo l'architetto Ughetto secondo lei, l'elenco di asfalti in via San Rocco, l'asfalto in via Angeli Custodi, il cimitero, e il centro storico sono elencati in vari. Ringraziamo che l'emendamento politico sancisce che vi ha lasciato l'elenco delle opere e i soldi. Questo assestamento politico indica che il mandato precedente è stato bene gestito e vi ha lasciato i fondi per fare quelle opere che sarebbero comunque state fatte".

"Si dimentica come siamo stati trattati nelle commissioni durante il vostro mandato. Ci avete risposto che su quattro possibilità non ci eravate. Ho chiamato il consigliere Piardi e il consigliere Biasi" - replica il sindaco Fabio Perri - "Uso quelle che sono le condizioni di gestione del consiglio comunale della mia nuova attività come sindaco. Non uso arroganza, faccio il mio percorso politico-amministrativo. Capisco che avete un po' di intorpidimento per come sono andate le elezioni. Io ho aspettato per dodici anni e ora vorrei portare avanti il mio programma elettorale, le mie visioni e intervenire insieme ai miei consiglieri e assessore per portare avanti le opere, secondo me, utili per i cittadini. Cerchiamo di intervenire tempestivamente sulle piccole attenzioni per il bene dei cittadini. Non perderemo finanziamenti. Abbiamo semplicemente una visione diversa. E' giusto che andiate dagli uffici. L'avanzo di amministrazione anche se voi avete pensato tutto bene e avete lasciato un bilancio in ordine, è un obbligo di legge. Noi abbiamo parlato con gli uffici e abbiamo evidenziato alcune esigenze per i cittadini. E' inutile che dite state perseguendo il nostro mandato, noi stiamo iniziando il nostro mandato. Siamo pronti e tranquilli. Troveremo e parteciperemo ai bandi necessari ma non ci dimenticheremo delle manutenzioni e delle esigenze dei nostri cittadini".

"Lei non ha risposto a nulla di quello che ho chiesto" - dice il consigliere comunale di minoranza Armando Biasi riferendosi al sindaco Fabio Perri - "Lei ha risposto che non si sta occupando dei bandi. Le chiedo di rispondermi. Chiedo di invitare l'architetto Ughetto e la funzionaria. Pretendo che siano convocati alla prossima seduta per rispondere in consiglio comunale. Vi siete trovati dei soldi per fare le manutenzioni che sono le stesse che avevamo segnalato dieci mesi fa all'architetto Ughetto. Ci mancava solamente la disponibilità delle risorse che questa sera andiamo ad approvare. Abbiamo trovato i soldi e fortunatamente li state per impegnare in quello che volevamo. Noi amiamo questa città".

"Visto l'emendamento si precisa che le indicazioni di applicazione di opere dei lavori pubblici sono di volontà della nuova amministrazione comunale" - precisa il vicesindaco Cristian Quesada - "Non ci state donando nulla. E' il risultato di quello che è accaduto e che ci consente di fare una pianificazione. Sarebbe incomprensibile che ciò che ha scritto l'ufficio si dica che non corrisponda al vero e si metta in discussione".

"In sette anni non avete messo un euro per realizzare un'area cani e ora invece venite a metterne 20mila euro" - sottolinea il consigliere comunale di maggioranza Luciana Rondelli - "Più volte ho chiesto alla Piardi di realizzarne e mi è stato detto che non era possibile".

"Sono stupita per i fondi indirizzati alla scuola" - afferma l'assessore Rosa Rosella Muratore - "E' stata una mia indicazione, in seguito a un sopralluogo fatto insieme al sindaco. Prima di allora non è mai pervenuta nessun tipo di proposta. Ci siamo focalizzati sulla scuola nuova che è ancora da completare. Per quanto riguarda tutti i lavori di manutenzione ci sono grosse problematicità nella scuola e non mi pare che fosse stato messo in programmazione. Dopo la programmazione fatta dalla maggioranza magicamente appare questa manutenzione ordinaria e straordinaria presso il plesso scolastico 'Andrea Doria', in particolare per la sistemazione dei bagni dei ragazzi e il rifacimento di una porzione della pavimentazione sul lato sud".

"Posso capire gli aspetti formali ma nel momento in cui si porta avanti un assestamento penso possa essere abbastanza normale che vi siano dei punti in comune. Non bisogna creare questa tiritera. E' normale che ci possano essere anche scelte e valutazioni che vanno nella direzione della continuità" - aggiunge il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Chiappori.

"Volevo sottolineare la questione area cani. Gli ultimi due anni era in consiglio comunale ma negli altri anni non c'era quindi consigliere Rondelli non può dire di averne parlato con me" - replica il consigliere comunale Marilena Piardi - "Non diamo dichiarazioni non veritiere. Abbiamo sollecitato diverse volte gli uffici per fare un'area cani, prima di fare dichiarazioni di questo tipo si informi. Era stato individuato un luogo per fare il cimitero degli animali ma non si è potuto realizzare perché c'erano delle tombe, che non si sapeva di chi fossero e perciò finché l'ufficio tecnico non ci dà l'autorizzazione non si potrà farlo".

"Ci occuperemo dei bandi. Se serve faremo venire Ughetto e la funzionaria ma lo decidiamo noi. Avere i funzionari qui per queste pratiche non ci servono" - risponde il sindaco Fabio Perri - "Capiamo e sappiamo comprendere l'italiano. Noi andiamo avanti verso la nostra visione. Il vostro emendamento è una copia della nostra programmazione. Oggi con l'avanzo di amministrazione lo facciamo perché ci sentiamo di farlo per il bene dei cittadini. Il bilancio si fa con i trucchi? o si fa con le norme? Facciamo le cose in maniera seria. Faremo magari di meno ma la qualità sarà diversa. Noi per fortuna possiamo fare la qualità e la quantità".

L'emendamento presentato dalla minoranza non è stato accolto dal consiglio comunale visto che ha ricevuto solo tre voti favorevoli.