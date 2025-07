Vallecrosia, assestamento di bilancio. La minoranza: "Usare l'avanzo di amministrazione per realizzare le opere già programmate"

"Chiediamo che vengano inseriti nei capitoli di bilancio gli importi da noi indicati al fine di consentire l'esecuzione delle opere, ritenute necessarie, già programmate e già valutate positivamente dagli uffici comunali competenti". Lo chiede la minoranza di Vallecrosia composta dai consiglieri comunali Marilena Piardi, Armando Biasi, Patrizia Biancheri e Valeria Cannazzaro con un emendamento.

La minoranza, lo scorso 21 luglio, ha infatti presentato una richiesta di emendamento alla pratica di assestamento di Bilancio al fine di applicazione dell’avanzo di amministrazione nel rispetto del regolamento del consiglio comunale e delle norme vigenti. "I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo 'Cittadini in Comune', nel rispetto delle vigenti normative e del regolamento del Consiglio comunale presentano il seguente emendamento, visto la proposta di delibera di consiglio comunale relativa all’assestamento di bilancio" - dice la minoranza - "Visto che la pratica, in alcune sue parti, evidenzia importanti e palesi scelte politiche; che lo stesso documento contabile evidenzia un avanzo di amministrazione già certificato al momento del passaggio di consegne tra l’Amministrazione uscente e quella subentrante e che tale importo risulta aumentato; che, dalla lettura del bilancio nei vari capitoli, risulta un avanzo disponibile di circa 1.300.000 euro, somma immediatamente destinabile dopo l'approvazione dell’assestamento di bilancio".

"Considerato che la precedente Amministrazione, rappresentata dal gruppo Cittadini in Comune e in carica dal 2018 al 2025, ha operato con oculatezza finanziaria e capacità di programmazione, instaurando una proficua collaborazione con gli uffici e i dirigenti comunali" - sottolinea la minoranza - "Grazie all'ottenimento di numerosi bandi pubblici sono stati reperiti fondi che hanno permesso l’avvio di diversi cantieri, mentre altri sono in procinto di essere avviati. Negli esercizi finanziari precedenti erano stati accantonati circa 570.000 euro per copertura del rischio di fallimento della società Rivieraacqua, rischio oggi venuto meno a seguito del nuovo assetto societario entrato in vigore dal mese di gennaio 2025, con conseguente svincolo di tale somma. Con l’assestamento di bilancio, vengono effettuate tutte le operazioni contabili sul bilancio di previsione per adeguarlo alle risultanze del primo semestre e per applicare l’avanzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente".

"In sede di redazione del bilancio di previsione e del consuntivo, nonché in vista dell’assestamento, la precedente Amministrazione aveva già previsto l'utilizzo dell’avanzo per le seguenti manutenzioni e/o opere pubbliche: il completamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero civico, nello specifico la ristrutturazione dei bagni, dell’ufficio del custode e la realizzazione del secondo lotto degli ossari, essendo i precedenti ormai in via di esaurimento per un importo previsto di 100.000 euro; l'adeguamento di un’area di proprietà comunale sita nel centro storico, affinché venga resa fruibile alla cittadinanza, e, in particolare, dai ragazzi, in attesa di future permute per un importo previsto di 80.000 euro; la riqualificazione di un bene comunale situato nel centro storico, da adibire ad ambulatorio medico e presidio socio-sanitario, al servizio dì cittadini e associazioni senza scopo di lucro per un importo previsto di 40.000 euro; la realizzazione di nuovi asfalti in alcune vie cittadine, nell’ambito di un piano triennale: per l’anno in corso si proponeva il rifacimento di via San Rocco (dalla rotonda di via San Giovanni alla rotonda di via Don Bosco), un tratto finale di via Colombo e il marciapiede, al fine di eliminare pericoli per la sicurezza e la pubblica incolumità per un importo previsto di 150.000 euro. Si rammenta che il tratto di via Don Bosco risulta già finanziato grazie ai fondi della rigenerazione urbana" - specifica la minoranza.

"Con la sottoscrizione della convenzione pubblica per la riqualificazione delle aree dell'ex Maria Ausiliatrice è stato ottenuto un progetto definitivo per la riqualificazione di un’area in via Don Bosco con esproprio e creazione di un parcheggio provvisorio" - mette in risalto la minoranza - "Sono necessarie opere di demolizione e ripristino del terreno. Per il primo lotto funzionale l'importo previsto era di 110.000 euro. Con la vendita dei posti auto in via Don Bosco e mediante l’avanzo di amministrazione, si era programmata la messa in sicurezza e la relativa asfaltatura del parcheggio situato tra via San Vincenzo e via Giovanni XXIII per un importo previsto di 80.000 euro. Manutenzione ordinaria e straordinaria presso il plesso scolastico 'Andrea Doria', in particolare per la sistemazione dei bagni dei ragazzi e il rifacimento di una porzione della pavimentazione sul lato sud per un importo previsto di 80.000 euro. La realizzazione di un’area cani nel boschetto di proprietà comunale compreso tra via Orazio Raimondo e via San Rocco, al fine di garantire sicurezza e privacy per un importo previsto di 20.000 euro".

"Chiediamo, perciò, che vengano inseriti nei capitoli di bilancio previsti nello schema proposto ai gruppi consiliari per l’assestamento e la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025, ai sensi dell'art. 175, comma 8, e dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, gli importi sopra elencati, al fine di consentire l'esecuzione delle opere indicate, ritenute necessarie, già programmate e già valutate positivamente dagli uffici comunali competenti" - conclude la minoranza - "Si evidenzia, inoltre, che l'importo previsto per tali interventi risulta sostenibile e congruo grazie alle attuali coperture finanziarie e la disponibilità dell’avanzo di amministrazione come mostrato in sede di commissione".