Vallecrosia approva gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni (Foto)

Vallecrosia approva all'unanimità gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

"Il consiglio delibera di approvare gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni" - illustra il sindaco e presidente del consiglio comunale Fabio Perri.

"Avendo letto il testo, essendo indirizzi che come consuetudine approviamo, segnalo all'attuale presidente del consiglio comunale, nonché sindaco, il riferimento Tuel in diversi articolati che si prende come riferimento e, soprattutto, che all'interno del consiglio comunale, per opportunità e soprattutto per quello che riguarda il ruolo che alcuni consiglieri ricoprono nell'ente Zitomirski, di valutare se il Tuel prevede da una parte un'incompatibilità" - afferma il consigliere comunale di minoranza Armando Biasi - "E' un'attenzione che chiediamo al sindaco e all'organo amministrativo di valutare con la massima serenità nei prossimi giorni con l'opportunità di lasciare o no il doppio ruolo. Sul resto degli indirizzi è una procedura che approviamo da anni".

"Potremo trovarci in condizione di controllore e controllato e poi risulterebbe difficile capire chi fa che cosa e chi risponde cosa. E' opportuno, perciò, valutare bene" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi.

"Saremo molto attenti affinché non venga lesa la compatibilità o incompatibilità dei ruoli. Si cercherà di attenzionare e capire bene" - replica il sindaco Fabio Perri - "Sarà nostra cura capire come muoversi".