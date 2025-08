Vallecrosia, assestamento di bilancio: approvato all'unanimità (Foto e video)

Vallecrosia approva all'unanimità l'assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025.

La pratica, però, infiamma il consiglio comunale. "Tra le cose previste nell'assestamento di bilancio vi sono diversi interventi: la riqualificazione del pavimento dei bagni del Comune e del cortile delle scuole, la realizzazione di un'area cani, la riqualificazione del parcheggio in via San Vincenzo, la manutenzione straordinaria delle piazze e l'acquisto di materiale. Vi è una pianificazione seria degli asfalti. Abbiamo pianificato che da qui a cinque anni asfalteremo tutte le strade della città. C'è nelle nostre idee di ridare quello che meritano gli uffici a livello di spazi. I nostri uffici comunali sono troppo stretti: prenderemo la sala polivalente su proposta lanciata dal consigliere Biasi" - dice il sindaco Fabio Perri - "Adesso ci sono i soldi ma l'anno prossimo non sappiamo se ci saranno, speriamo che i consiglieri regionali ci daranno una mano per trovare i finanziamenti necessari".

"Questa amministrazione si è impegnata per avere un avanzo" - replica il consigliere comunale di minoranza Armando Biasi - "Siamo contenti che ci siano le risorse e i progetti pronti già approvati. Non vi lasciamo soltanto i soldi. Noi siamo talmente a favore degli uffici che ci complimentiamo con i funzionari e gli uffici per il lavoro svolto".

"Volevo parlare del cimitero" - interviene il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi - "Ci siamo trovati senza ossari e senza loculi. Le persone ora preferiscono la cremazione alla sepoltura. Mi sono accorta che non c'era uno scadenziario dei loculi acquistati, addirittura mancavano i nominativi. Per riuscire a fare una mappatura, non c'erano nemmeno i terreni di contaminazione. Abbiamo dovuto fare la mappatura e lo scadenziario dei loculi. C'erano dei resti di persone che dovevano essere tolti da vent'anni. Abbiamo fatto i terreni di contaminazione ai piani alti e creato uno spazio per i loculi nuovi. Per me era fondamentale avere una camera mortuaria. Bisogna rivedere anche il regolamento".

"Abbiamo cercato di destinare delle somme per fare quello che in sette anni non avete fatto" - afferma l'assessore Mirko Valenti - "Abbiamo fatto un sopralluogo nel cimitero e in alcune tombe sono nati addirittura dei funghi. C'è il problema dei bagni e del custode. Abbiamo le valvole dell'acqua all'interno del cimitero che sono esplose. La facciata d'ingresso è collassata insieme al cancello. In questa fase c'è un'enorme difficoltà a riuscire ad assegnare i posti disponibili. Abbiamo assegnato, grazie a una convenzione, alla Croce Azzurra Misericordia un servizio ambulatoriale per i residenti. Le somme ad oggi destinate sono frutto a indicazioni dell'attuale maggioranza non della pregressa amministrazione".

"Ci sono due fasi. Su tutto il racconto della serata c'è una verità. Bisogna essere intellettualmente onesti. I soldi arrivano dalla precedente amministrazione, è un passaggio naturale. Stiamo mettendo a disposizione dei cittadini opere, che abbiamo programmato, e che faremo ma che per anni avete decantato ma non fatto" - dice il vicesindaco Cristian Quesada - "Siamo perfettamente coerenti a votare questo bilancio siccome lo abbiamo fatto nostro. Abbiamo verificato le urgenze immediate e abbiamo verificato le risorse necessarie".

"Non sono in grado di dire bugie come le dice lei" - replica il consigliere comunale di minoranza Armando Biasi al vicesindaco Cristian Quesada - "Non abbiamo chiesto di votare contro, anzi a favore di questo bilancio. Quando sette anni fa abbiamo lavorato insieme avevamo un progetto di una scuola che prevedeva una strada all'interno della scuola. Ovviamente c'è ancora molto da fare ma non disconosca quello che è stato fatto. Se il consiglio comunale voterà a favore siamo tutti contenti. Noi confermeremo che quello che abbiamo lasciato e abbiamo previsto di fare lo state portando avanti e, perciò, diranno a tutti 'bravi'. Ci impegneremo perché quando uno ama la sua città la ama in tutte le sue funzioni".

"Chi dice che non ho amore per la mia città deve trasferirsi in un altro pianeta. Ho fatto per dodici anni il consigliere di minoranza. Ho sempre studiato e fatto regolamenti, ho sempre fatto delle proposte. Se parliamo di coerenza, sono il sindaco che ama la città, che ogni giorno va in comune e poi va a lavorare per portare avanti la propria azienda" - risponde il sindaco Fabio Perri - "Lei vuole mandare il comune di Vallecrosia a commissariamento. Le opere che abbiamo deciso di fare le abbiamo decise noi e le faremo come vogliamo noi. Siamo ad approvare l'assestamento su quelle che sono le indicazioni dei consiglieri comunali e degli assessori che è quello che è scritto nel programma di mandato".