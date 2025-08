La voce di Sanremo conquista Canale 5: Nicla Ozenda nella band della “Ruota della Fortuna”

C’è un nuovo volto – e soprattutto una nuova voce – sanremese nel panorama televisivo nazionale. Si chiama Nicla Ozenda, ha solo 22 anni, ed è entrata a far parte della band ufficiale della nuova edizione della Ruota della Fortuna, il celebre game show condotto da Gerry Scotti in onda su Canale 5.

Nata a Sanremo il 16 ottobre 2002, Nicla ha scoperto l’amore per la musica sin da bambina. Cresciuta nella città che ospita il Festival più famoso d’Italia, ha iniziato molto presto a salire sui palchi, distinguendosi per una voce intensa e autentica. Il suo percorso è stato segnato da una lunga serie di concorsi canori vinti, sia a livello nazionale che internazionale, che l’hanno vista protagonista di performance capaci di emozionare pubblico e giurie.

Oggi, oltre a calcare il palcoscenico televisivo con milioni di spettatori, Nicla è anche una studentessa del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, dove sta completando il suo percorso accademico. Studio, disciplina e passione si fondono in un percorso coerente e in continua evoluzione, che la giovane artista affronta con determinazione e umiltà.

L’ingresso nella trasmissione di Gerry Scotti rappresenta per Nicla un importante traguardo e al tempo stesso un trampolino per nuovi orizzonti. Il pubblico potrà apprezzarne la voce ogni sera in tv, in un contesto dove la musica accompagna gioco e intrattenimento.

Dalla Città dei Fiori al piccolo schermo, Nicla Ozenda è la prova che i sogni coltivati con passione possono trovare spazio, anche tra le luci della ribalta. E la sua voce, fresca e piena di emozione, promette di farsi ascoltare a lungo.