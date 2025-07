Arte, letteratura e libertà d’espressione: a Vallebona Chiara Montani presenta "L’artista e il signore di Urbino" (Foto e video)

Grande partecipazione per l'incontro tra arte, letteratura e libertà d’espressione a Vallebona. Chiara Montani, ieri sera nella Loggia dell'aria, ha presentato il suo nuovo romanzo "L'artista e il signore di Urbino" , ambientato nella suggestiva cornice del Rinascimento italiano.

Dopo il riuscitissimo evento di giugno, che ha visto protagonista Carolina Paolicchi con "A Baghdad con le mille e una notte", un pubblico numeroso e partecipe ha accolto con entusiasmo l'ospite del secondo appuntamento della rassegna letteraria Libri All'aria. Architetto di formazione e specialista in arteterapia, Chiara Montani, intervistata da Raffaella Fenoglio e Barbara Bonavia, ha saputo coinvolgere il pubblico raccontando la genesi del libro, le sue ricerche storiche e il profondo legame tra arte, identità femminile e libertà creativa. "Al centro del romanzo, le vicende di Lavinia Alinari, pittrice costretta a nascondere il proprio talento in un’epoca dominata da rigide convenzioni" - fa sapere l'autrice - "Il racconto si intreccia con la figura storica di Piero della Francesca e con un misterioso delitto alla corte di Federico da Montefeltro, trasformando la Urbino rinascimentale in uno scenario denso di fascino, tensione e segreti".

Durante l’incontro, Chiara Montani ha condiviso anche la sua esperienza di arteterapeuta, sottolineando il valore terapeutico del processo creativo, non solo in ambito artistico ma anche umano e relazionale. L’evento si è concluso con un dialogo vivace tra l’autrice e il pubblico, dediche personalizzate e l’auspicio di future collaborazioni con il territorio.

L'evento, organizzato da Il festival delle ragazze di Bordighera, associazione composta da Barbara Bonavia, Donatella Tralci e Raffaella Fenoglio, e dall’instancabile assessore di Vallebona Arianna Guglielmi, ha offerto ai presenti un’occasione unica per immergersi nell’universo narrativo dell’autrice, già nota per Il mistero della pittrice ribelle, La ritrattista ed Enigma Tiziano. Un appuntamento ricco di emozioni e contenuti, che ha confermato la capacità dell’arte e della letteratura di aprire spazi di riflessione e bellezza.