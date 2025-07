Ventimiglia, Martinetto si dimette da presidente della Fondazione Chiappori. Fratelli d'Italia: "Deve abbandonare anche il consiglio di amministrazione"

"Nico Martinetto ha deciso di lasciare la presidenza del Chiappori di Latte ma continuerà a far parte del consiglio di amministrazione" - sottolinea il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia commentando l a decisione di Nico Martinetto di dimettersi da presidente della Fondazione Chiappori per poter ricoprire il ruolo di consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia.

"La sua scelta ha suscitato qualche controversia all’interno di Fratelli d’Italia, che contesta questa decisione" - fa sapere il coordinamento cittadino di FdI.

"Secondo il partito, Martinetto, in qualità di consigliere comunale, dovrebbe abbandonare tutte le cariche che ha all'interno della Fondazione Chiappori di Latte per dedicarsi esclusivamente al suo ruolo istituzionale" - mette in evidenza il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia.