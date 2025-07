Ventimiglia, Tiziana Panetta si dimette: Nico Martinetto subentra in consiglio comunale

"In qualità di primo dei non eletti della lista civica 'Ventimiglia nel cuore' facente parte della Federazione Civica, mi appresto a subentrare nel ruolo di consigliere comunale, a seguito delle dimissioni della candidata sindaco Tiziana Panetta. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a Tiziana per la chiarezza e il coraggio dimostrati nel compiere una scelta tanto complessa quanto responsabile, mossa esclusivamente dall’amore per la nostra città. Il suo stile politico, rigoroso e concreto, ha rappresentato un esempio raro e prezioso" - dice Nico Martinetto che subentrerà in consiglio comunale in seguito alle dimissioni del consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta.

"Accolgo il suo lascito come un gesto di grande fiducia, che mi onora e mi impegna. Proseguirò il suo lavoro con senso del dovere, cercando di portare avanti ogni progetto con la stessa passione che mi accompagna da anni. Il mio sarà un mandato in continuità con quello di Tiziana, dedicato all’ascolto della cittadinanza e alla ricerca di soluzioni concrete per i problemi quotidiani" - sottolinea Martinetto - "Un grazie speciale va ai 1.300 cittadini che hanno creduto nel nostro progetto civico e, in particolare, ai 300 che hanno scritto il mio nome sulla scheda. Questo risultato non è un traguardo ma un nuovo inizio".

"Un riconoscimento sentito anche a tutti gli amici e collaboratori, candidati e non, che in questi dieci anni hanno condiviso con me sogni e battaglie" - afferma - "Con umiltà e determinazione, assicuro il mio impegno costante nel mantenere vivo il dialogo con la cittadinanza e nel rappresentare al meglio la voce di Ventimiglia all’interno del Consiglio comunale, restando in minoranza, con lo stretto spirto di Tiziana Panetta, aperto al dialogo purché sia vero, collaborativo e nell'esclusivo interesse dei cittadini".