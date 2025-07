Ventimiglia, possibile incompatibilità: salta l'ingresso di Nico Martinetto in consiglio comunale (Foto e video)

Per una 'possibile incompatibilità' Nico Martinetto non subentra come consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia al posto di Tiziana Panetta.

Nella seduta pubblica straordinaria del consiglio comunale convocata in mattinata presso la sala consiliare del Comune in seguito alle dimissioni del consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta è nata una discussione sulla possibile incompatibilità di Nico Martinetto. "Visto che attualmente Nico Martinetto ricopre la carica di presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Chiappori ho ritenuto evidenziare le norme che fanno emergere una possibile incompatibilità e attivare la procedura di contestazione di compatibilità" - sottolinea il segretario Monica Veziano - "La decisione comunque rimane del consiglio comunale".

"Non è stata ritenuta esaustiva il parere del legale che è stato depositato?" - domanda il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "La pratica ci è arrivata ieri. Stiamo parlando di una fondazione e se questo componente del cda possa far parte del consiglio comunale. Secondo me appare una sorta di incompatibilità dalla lettura della normativa ma poi in realtà bisogna approfondire quelle che sono il ruolo e le competenze che il presidente ha nella fondazione e soprattutto vedere se ci sono delle delibere e provvedimenti di questo ente che ha dato delle competenze specifiche oltre a quello che ha. Se c'è un dubbio da parte degli uffici la procedura è scontata. A parere del segretario non era necessaria una commissione consiliare ma sarebbe servita e avrebbe dato modo di approfondire la situazione oggettiva e i ruoli che oggettivamente vengono svolti dal presidente del cda della fondazione Chiappori. Mi riservo di decidere come votare. Come gruppo Pd chiediamo il ritiro della pratica e ci asterremo".

"Mi è doveroso ricordare che sulla questione di incompatibilità o ineleggibilità se ne è già occupato all'inizio. All'epoca il segretario non ha tenuto lo stesso comportamento dell'attuale segretario. Allora significa che all'epoca gli uffici avevano lavorato male mentre oggi hanno lavorato bene" - dice il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Siamo qui a discutere una procedura legittima: dare dieci giorni di tempo al surrogato per mettersi in regola. Mi sembra che il surrogato abbia già mandato la richiesta per tempo. Chiedo di precisarmi in base a quale normativa o norma la Fondazione Chiappori è un ente di diritto privato e di controllo pubblico? A quanto ne so io, la Fondazione Chiappori ha avuto delle evoluzioni e non si occupa più della gestione, degli incassi e dei provanti comunali e regionali. Oggi si interessa solo di amministrare i beni. Oggi le co se sono scisse. Una cosa è la gestione un'altra è l'amministrazione dei beni. La fondazione è formatta da tre persone, 33% del comune di Ventimiglia, 33% dal parroco della chiesa diocesana di Ventimiglia Alta e una percentuale dalla famiglia Biancheri, poi è entrato un membro esterno che a mio parere con la parte religiosa non c'entra nulla. Ci è stata un seguito un'elezione alla quale il comune no ha partecipato. Il Comune, la Regione o lo Stato non danno contributi alla Fondazione. Per quanto mi riguarda l'incompatibilità è presunta. Chiedo che sia valutata attentamente perché Nico Martinetto ha tutto il diritto di entrare a far parte del consiglio comunale in seguito alle dimissioni di Tiziana Panetta. E' incompatibile o compatibile? Leggendo le carte consiglio all'amministrazione di addentrarsi bene anche perché, da come leggo, è un po' stiracchiata, potrebbe essere interpretata in un modo o in un altro".

"C'è una linea sottile tra il compito del consiglio comunale e degli uffici e ciò che si va a decidere. Con Nico Martinetto in questi anni abbiamo collaborato bene e sono sicuro che darà il suo contributo per il bene della città" - interviene il consigliere comunale di minoranza Gabriele Sismondini - "Mi asterrò perché non penso di essere in grado di decidere se Nico Martinetto è compatibile o no. Bisogna sempre di cercare di cogliere l'opportunità e il buon senso. In questo caso penso che sia il surrogato a dover decidere se abbandonare il suo incarico o no per diventare consigliere comunale. Pertanto, mi asterrò su questa pratica".

"Tra di noi come gruppo consiliare ci siamo chiesti come mai non abbiamo fatto la commissione" - afferma il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "E' chiaro che questo problema poteva essere risolto prima. Se questa maggioranza avesse scelto un membro del cda diverso. Nico è una persona adatta al ruolo di consigliere comunale. Oggi non votiamo una surroga perché se no non avremmo una lettera di un avvocato e un parere sul fatto che non sia incompatibile. Qualcuno non ha cambiato quella nomina perché per il momento andava bene così? Ora da un giorno all'altro non va più bene? Questa non è una surroga".

"Rileviamo un grande imbarazzo in consiglio comunale. La minoranza ha fatto il suo intervento mentre la maggioranza no" - mette in risalto Gaetano Scullino che ha chiesto - "Era importante fare la commissione per poter chiarire la posizione affinché si potesse festeggiare oggi l'ingresso di un nuovo consigliere comunale. In questa fattispecie il controllo pubblico non esiste. Oggi la Fondazione Chiappori si interessa solo dei beni mobili e immobili, tra cui il palazzo che paga l'affitto. Una pratica del genere la ritirerei per approfondire. Su questa pratica mi costringete ad astenermi".

"Ho ascoltato con attenzione la spiegazione della segretaria, ho letto il parere legale del surrogato, non ritengo di avere le competenze per decidere che abbia incompatibilità o meno. Se si decide di aprire questo provvedimento ne terrò atto ma non ritengo sia di nostra competenza decidere l'aspetto legale di compatibilità quindi il mio voto sarà di astensione" - afferma il consigliere comunale di minoranza Cristina D'Andrea.

"Voglio chiedere la sospensione della seduta per alcuni minuti" - chiede il consigliere comunale di minoranza Gabriele Amarella.

Dopo dieci minuti di sospensione riprende la seduta. "Non c'è nulla di personale contro Nico Martinetto che ha dimostrato di esserci sempre con idee propositive rinunciando a tempo libero, effetti familiari per animare la vita associativa di Ventimiglia" - afferma il sindaco Flavio Di Muro - "Sono stati giorni difficili, negli ultimi giorni ho preso parte e compartecipato alle ricerche del bambino scomparso a Latte. Devo ringraziare la segretaria perché ha fatto quello che un segretario deve fare. All'epoca era stata attivata una procedura amministrativa di offrire alcuni giorni per dare la possibilità di risolvere l'incompatibilità. Nessuno vuole impedire di far sedere il subentrante come consigliere comunale. E' stata formulata una delibera che rileva una incompatibilità che non è stata citata dal legale di controparte. Mi fido del lavoro del segretario, perciò chiediamo di ritirare il provvedimento, di fare ulteriore verifiche e ritornare con lo stesso provvedimento affinché il consiglio comunale abbia ulteriori documenti e pareri per poter votare. Un consiglio, da amico, a Martinetto, anche io ho lavorato con associazioni. Quando si ha la possibilità di occupare un posto prestigioso, dedicando tutte le proprie forze per il bene della città, il mio consiglio è di lasciare ciò che potrebbe ostacolare il ruolo. Non ritengo eticamente corretto il perpetuarsi di un comportamento della medesima persona che ricopre il ruolo all'interno dell'ente e il ruolo di consigliere comunale di minoranza. Iniziare un rapporto a carte bollate non è il modo migliore per iniziare un rapporto di collaborazione".