Ventimiglia, Panetta lascia il consiglio comunale: “È il momento giusto. Ora tocca a Martinetto”

Cambio tra i banchi dell’opposizione a Ventimiglia. Tiziana Panetta, consigliera comunale di minoranza ed ex candidata sindaca con la lista “Federazione Civica con Ventimiglia nel Cuore”, ha annunciato le proprie dimissioni nel corso dell’ultima seduta dell’assise. Al suo posto subentrerà Nico Martinetto, secondo dei non eletti e già figura di riferimento del gruppo.

“Ho voluto comunicarlo già oggi in aula, spiegando le mie ragioni e ringraziando le 1.300 persone che mi hanno sostenuta nella corsa a sindaco e tutta la mia squadra”, ha dichiarato Panetta.

Una scelta maturata da tempo, condivisa con i compagni di lista, che arriva leggermente in anticipo rispetto ai piani iniziali. “Abbiamo deciso insieme – ha spiegato – e credo sia arrivato il momento giusto affinché la mia spalla, Nico Martinetto, possa entrare a far parte del consiglio".

L'ormai ex consigliera ha aggiunto: "Ritengo che lui, più di me, abbia un legame diretto con i cittadini e sia in grado di rappresentare meglio, da un punto di vista politico autentico, quel rapporto quotidiano che io, forse troppo tecnica, non riesco a esprimere appieno”.

L’avvicendamento segna una nuova fase per il gruppo civico, che punta a rafforzare la propria presenza tra i banchi della minoranza con una voce nuova ma già rodata sul territorio.