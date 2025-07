Ventimiglia: dimissioni di Tiziana Panetta da Consigliere comunale, Forza Italia la ringrazia e saluta l'arrivo di Martinetto

La Segreteria cittadina di Forza Italia, a seguito delle dimissioni annunciate nella seduta di ieri del Consiglio Comunale e ufficializzate oggi al protocollo, saluta e ringrazia il consigliere di minoranza Tiziana Panetta.

"Nel corso del suo mandato, l’avvocato Panetta si è sempre distinta per la fermezza delle sue idee, la coerenza dei suoi ideali e il rispetto istituzionale con cui ha ricoperto il proprio ruolo all’interno del Consiglio. A lei va il nostro sincero augurio per il futuro, personale e professionale. Contestualmente, diamo il benvenuto a Domenico Martinetto, che subentra in Consiglio Comunale e al quale rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro, certi che saprà affrontare con serietà e impegno il nuovo incarico al servizio della città".