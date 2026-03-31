Scabbia, Ordine del Giorno della Consigliera Regionale Chiara Cerri (FI): "Farmaci gratuiti per profilassi e trattamento, proposta approvata"

l Consiglio Regionale della Liguria ha approvato oggi all’unanimità un ordine del giorno del gruppo di ","Forza Italia", "gruppo regionale Liguria"], a prima firma della consigliera Chiara Cerri, che prevede l’introduzione della gratuità dei farmaci necessari al trattamento e alla profilassi della scabbia.

Il provvedimento nasce in risposta all’aumento dei casi segnalati negli ultimi mesi, con focolai registrati in RSA e scuole del territorio. “Oggi i farmaci, particolarmente costosi, ricadono a carico dei cittadini colpiti, spesso appartenenti alle fasce sociali più deboli. Garantire l’accesso gratuito alle cure permette di intervenire tempestivamente in tutti i casi e prevenire la diffusione del contagio”, ha dichiarato Cerri.

L’ordine del giorno impegna la Giunta Regionale a valutare la distribuzione gratuita dei farmaci tramite i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e su prescrizione medica, assicurando così un intervento immediato e accessibile a tutti i cittadini.

“Ringrazio l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò per l’impegno assunto a nome della Giunta e tutti i miei colleghi che hanno sostenuto l’iniziativa: è una scelta concreta a tutela della salute pubblica”, ha concluso la consigliera Cerri.