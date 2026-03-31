Pro Loco, il Consiglio regionale approva l’ordine del giorno di Veronica Russo: avviato il confronto con i Comuni liguri

Prosegue l’impegno della consigliera regionale Veronica Russo (Fratelli d’Italia) a sostegno delle associazioni Pro Loco e dei volontari che animano i territori liguri. Il Consiglio regionale ha infatti approvato l’ordine del giorno presentato dalla consigliera che invita la Giunta ad avviare un confronto con i Comuni liguri, anche attraverso ANCI, per favorire forme di sostegno alle attività delle Pro Loco. Inoltre la consigliera ha dichiarato in aula che chiederà prossimamente un approfondimento in commissione per il tema Pro Loco.

L’obiettivo è quello di promuovere una riflessione sull’introduzione nei regolamenti comunali di strumenti di agevolazione per le associazioni, in particolare rispetto ai costi che spesso gravano sull’organizzazione di eventi e manifestazioni: dall’occupazione di suolo pubblico alle affissioni, dalla pubblicità ai servizi necessari durante le iniziative, fino alla possibilità di concedere spazi comunali per le attività associative. «Le Pro Loco sono il cuore pulsante di moltissimi borghi della nostra regione – dichiara Veronica Russo –. Grazie al lavoro di volontari e associazioni vengono organizzati eventi, valorizzate tradizioni e promosse le eccellenze locali. Senza questo impegno silenzioso molte realtà dell’entroterra rischierebbero di perdere occasioni di socialità, cultura e promozione del territorio».

La consigliera sottolinea come questo provvedimento rappresenti un ulteriore passo in un percorso politico già avviato nei mesi scorsi. «Lo scorso 2 dicembre il Consiglio regionale aveva approvato all’unanimità un mio ordine del giorno con cui chiedevamo al Governo nazionale di semplificare le procedure per l’organizzazione di sagre e manifestazioni popolari. Anche in quel caso l’obiettivo era chiaro: ridurre gli ostacoli burocratici che spesso rendono difficile il lavoro dei volontari». «Con questo nuovo atto – prosegue Russo – continuiamo nella stessa direzione: meno ostacoli e più attenzione concreta verso chi lavora per tenere vivi i nostri paesi». «Sostenere le Pro Loco – conclude Veronica Russo – significa sostenere l’identità della Liguria, la vitalità dei nostri borghi e il grande lavoro dei volontari che, con passione e senso di appartenenza, contribuiscono ogni giorno a rendere i nostri territori più vivi e attrattivi».

«Ringrazio la consigliera Russo per l'ordine del giorno odierno che ritengo opportuno - ha detto in aula l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi - La Regione lo scorso anno ha investito 250 mila euro per 77 eventi autentici liguri confermando il proprio impegno a sostenere le Pro Loco che operano in stretto collegamento con i Comuni di riferimento auspicando strumenti regolamentari e amministrativi che favoriscano la continuità delle manifestazioni tradizionali dei territori.

Peraltro, in accordo con Anci sono state già intraprese iniziative di sensibilizzazione rivolte ai Comuni per favorire l'iscrizione delle Pro Loco all'Albo regionale e per stimolarne l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) che consente di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) permettendo di poter accedere alla misure di sostegno e anche ai benefici fiscali previsti dalla normativa nazionale vigente».



