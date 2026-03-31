Sanremo, pronto il calendario eventi 2026: via libera in commissione tra novità, sport e destagionalizzazione

Termina il mese di marzo e il tour de force sanremese di eventi (tra Festival, Milano Sanremo e Festival dei fiori) e l'amministrazione cittadina si prepara all'estate che verrà, con l'approvazione in commissione consiliare del programma delle manifestazioni 2026.

Si tratta della conclusione di un lavoro che l'assessore al turismo Alessandro Sindoni, insieme agli uffici e al tavolo del turismo, hanno portato avanti per diversi mesi, a partire già dall'autunno del 2025 e che, al termine di un marzo particolarmente vivace, vedrà la discussione (e l'approvazione) in commissione consiliare prima e in consiglio comunale in seconda battuta, proseguendo sulla scia di quanto fatto lo scorso anno, quando il confronto politico avvenne alla fine del mese di febbraio.

"È un po’ che il calendario è pronto – spiega l’assessore Sindoni – ma visto il periodo intenso di marzo abbiamo deciso di fare uno stralcio e presentare oggi la pratica. Il calendario prevede ovviamente moltissimi eventi e presto andremo a sistemare i contenitori estivo, autunnale e natalizio, che definiremo con il tavolo del turismo anche in nome della campagna di promozione che vogliamo portare avanti. Appena avremo l’approvazione in Consiglio procederemo".

Sindoni sottolinea inoltre come il programma includa le manifestazioni con il diretto contributo del Comune, che verranno poi integrate nelle brochure insieme agli eventi privati. "Pensiamo al Miba per fare un esempio".

Tra le novità spicca il ritorno di una manifestazione legata alla FIGC: "Dovrebbe portare circa 300 ragazzi con le loro famiglie. L’importo complessivo è simile a quello dell’anno scorso, circa 2,5 milioni di euro".

Durante la seduta sono emerse anche le richieste dei consiglieri. Antonino Consiglio ha evidenziato l’importanza delle fiere di maggio e ottobre, chiedendone l’inserimento nel calendario. L’assessore ha confermato l’intenzione di procedere in tal senso, sottolineando però la necessità di un confronto con le associazioni organizzatrici.

Sul fronte della mobilità sostenibile, Sindoni ha ricordato il riconoscimento ricevuto per la ciclabile: "Lo scorso anno la Regione ha premiato la nostra pista come la migliore d’Italia, con un evento che vedrà la presenza di 40 giornalisti nazionali pronti a promuoverla".

Il consigliere Davide Bestagno ha voluto sottolineare il lavoro svolto dall’amministrazione, in particolare l’allargamento degli eventi legati ai carri fioriti: "Un risultato che si riflette nell’idea del calendario e nella destagionalizzazione".

Sindoni ha ribadito la linea: "Il nostro obiettivo è stato migliorare ciò che già abbiamo, a partire dalla walk of fame della Milano-Sanremo. Anche l’evento dei carri ha visto miglioramenti, soprattutto nella logistica, con investimenti pensati anche per gli anni futuri. Abbiamo speso praticamente tutte le risorse disponibili".

Un ruolo chiave è stato giocato dalla piattaforma Tim per il monitoraggio dei flussi: "Rispetto allo scorso anno registriamo una crescita del 10% durante il Festival dei Fiori. Sono convinto che, al termine di questa amministrazione, i carri e il Festival saranno qualcosa di diverso e nuovo".

Apprezzamenti sono arrivati anche dalla consigliera Anna Roberta Di Meco: "Volevo fare i complimenti per la gestione di tutti questi eventi in un tempo così ristretto".

Sulla stessa linea il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande: "Il calendario manifestazioni è importantissimo anche per gli operatori del settore. Un’approvazione in tempi celeri permette di organizzare tariffe e attività con efficienza. La passeggiata dei campioni è già diventata un elemento importante per la città. Se parliamo di eventi per riempire la città, credo siamo tutti concordi: Sanremo ha bisogno di turismo e l’input dell’assessorato è fondamentale".

Con l’estate alle porte, il calendario 2026 si prepara dunque a diventare uno degli strumenti chiave per consolidare la vocazione turistica della città e proseguire nel percorso di crescita avviato negli ultimi anni.