Ventimiglia, rinnovato il protocollo per il Punto di Assistenza Diffusa: sostegno ai soggetti più fragili

È stato rinnovato oggi, martedì 31 marzo, il Protocollo di Intesa per la gestione del P.A.D. (Punto di Assistenza Diffusa) nel Comune di Ventimiglia, servizio attivo dal settembre 2023 a supporto delle fasce più fragili della popolazione.
L’accordo è stato sottoscritto dal Prefetto della Provincia di Imperia Antonio Giaccari e dal sindaco Flavio Di Muro, confermando l’impegno congiunto delle istituzioni nel garantire assistenza a persone in condizioni di vulnerabilità.
Il Punto di Assistenza Diffusa continuerà a offrire supporto a donne sole, nuclei familiari con minori e cittadini che necessitano di assistenza sanitaria di primo livello, nel rispetto delle competenze dei presidi sanitari presenti sul territorio provinciale.
Tra gli obiettivi principali dell’intesa, l’erogazione di servizi sociali e sanitari mirati, fondamentali per sostenere situazioni di fragilità e bisogno, con particolare attenzione ai casi più delicati.