Sanremo: detenzione di droga e spaccio, ristorante etnico della Pigna chiuso per 10 giorni (Foto)

Il ristorante etnico della Pigna 'Mamma Maty' è stato chiuso dal Questore di Imperia per 10 giorni, visto che era utilizzato come base di spaccio nel quartiere della ‘Pigna’. Il provvedimento è stato emesso all’esito di un’attività di monitoraggio del Commissariato di Sanremo e della Polizia Giudiziaria ed Antiabusivismo della Polizia Locale, che ha consentito di rilevare continui movimenti sospetti riconducibili a presunta attività di spaccio di droga, considerata altresì la presenza di persone già note per reati specifici e di altre conosciute come assuntori.

Mercoledì 26 marzo scorso, gli agenti del Commissariato e della Polizia Locale di Sanremo, ha portato ad una perquisizione al ristorante, gestito da due coniugi extracomunitari. Alla vista degli operatori, uno degli avventori, un 40enne extracomunitario, già noto per precedenti specifici, si è disfatto di un calzino in cui erano contenuti cinque involucri di cocaina ed è stato arrestato.

Nel corso della perquisizione, grazie all’ausilio di un cane antidroga della Guardia di Finanza, sono stati inoltre rinvenuti 63,5 grammi di cocaina e 4 di crack nascosti in un’intercapedine del muro perimetrale di un locale adibito a magazzino interno al ristorante, nonché un bilancino di precisione. I proprietari del ristornate sono stati denunciati per detenzione di droga ai fini di spaccio.