Ventimiglia: dimissioni del Consigliere Tiziana Panetta, Merlenghi "Mi hai spiazzato, ma ho avuto la riprova della bella persona che sei"

"Ieri sera mi hai spiazzato ma ho avuto la riprova della grande persona che sei, raro esempio di come non si fa 'politica', quella fatta di selfie e annunci. Ero presente e se me lo dicevi prima avrei ripreso il momento delle tue dimissioni, le tue parole per diffonderlo sui social. Avrei potuto fare una diretta sui social, anche se vietato, ma tu sei il contrario di questo modo di fare politica, quella politica che hai combattuto con serietà e competenza". Interviene in questo modo Mauro Merlenghi, in relazione alle dimissioni del Consigliere di opposizione Tiziana Panetta.

"Ami troppo la tua città per abbandonare - va avanti - esci dal ruolo di consigliere comunale ma sarai presente con la tua competenza a coadiuvare Nico Martinetto che subentra al tuo posto. Chi come me ti ha seguito dal primo momento sa che rifulgi i riflettori della scena prediligendo i risultati, non ti interessa di che colore è il gatto l’importante è che prenda il topo. Questo lo hai dimostrato tutte le volte che ti sei occupata delle pratiche importanti della città e come hai sofferto quando con cattiveria quando ti si additava come una stampella alla maggioranza eppure hai tirato dritto nella tua convinzione che prima di tutto viene la città".

"Ti dico ancora grazie non da tuo amico - termina Merlenghi - non da tuo sostenitore ma da cittadino di Ventimiglia".