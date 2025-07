Il grande cinema sbarca a Marina degli Aregai: dieci serate sotto le stelle con l’Ariston e D-Marin (Foto)

Le notti d’estate si accendono di emozioni a Marina degli Aregai grazie alla nuova rassegna cinematografica all’aperto ideata dal Teatro Ariston di Sanremo in collaborazione con D-Marin, gruppo internazionale di porti turistici premium. Dieci serate di cinema sotto le stelle, immersi nella suggestiva cornice del porto, tra il fruscio del mare e lo scintillio degli yacht: un’occasione imperdibile per vivere la magia del grande schermo in riva al mare.

L’iniziativa si svolgerà in due tranche: da lunedì 28 luglio a venerdì 1° agosto e da lunedì 4 a venerdì 8 agosto 2025. Ogni sera, a partire dalle 21.30, verranno proiettati film di grande successo, selezionati tra i titoli più amati di quest’anno, capaci di incantare grandi e piccini. Un’esperienza che unisce qualità cinematografica e bellezza paesaggistica, offrendo al pubblico un modo nuovo – e affascinante – di vivere il cinema.

La rassegna rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra due eccellenze del territorio, unite dal desiderio di offrire proposte culturali di alto livello a residenti, turisti e diportisti. Come dichiarato dagli organizzatori, “l’intento è quello di rendere il cinema ancora più accessibile e coinvolgente, creando un’atmosfera unica dove ogni proiezione diventa un momento da ricordare”.

Tutto il programma

Lunedì 28 luglio – Lilo e Stitch

– Martedì 29 luglio – Diamanti

– Mercoledì 30 luglio – Elio

– Giovedì 31 luglio – FolleMente

– Venerdì 1 agosto – Dragon Trainer

– Lunedì 4 agosto – I Fantastici Quattro – Gli inizi

– Martedì 5 agosto – Oceania 2

– Mercoledì 6 agosto – L’Abbaglio

– Giovedì 7 agosto – Jurassic World – La rinascita

– Venerdì 8 agosto – F1 – Il Film

Info utili:

Dove: Marina degli Aregai, Santo Stefano al Mare (IM)

Quando: dal 28 luglio al 1° agosto e dal 4 all’8 agosto 2025, ore 21.30

Prezzi:

Intero: 7,00 €

Ridotto (under 14/over 65): 5,00 €

Ridotto ospiti D-Marin con voucher: 4,00 €

Info e biglietti: disponibili direttamente presso Marina degli Aregai nelle serate degli spettacoli. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0184.506060 (dalle 17:00 alle 21:00) o scrivere a info@aristonsanremo.com

D-Marin, fondata nel 2003 e presente in diverse regioni del Mediterraneo, gestisce oltre 14.000 posti barca e si impegna a offrire esperienze di yachting di alto livello, con servizi di eccellenza per clienti privati e partner commerciali.

Questa rassegna rappresenta un ulteriore passo nella valorizzazione culturale della Riviera di Ponente, dimostrando che arte, territorio e turismo possono incontrarsi nel segno della qualità e dell’emozione condivisa.