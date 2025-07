La creatrice di Geronimo Stilton in riviera: Elisabetta Dami con i bambini di Bordighera e San Lorenzo Al Mare

Giovedì 24 luglio, l'autrice pluripremiata Elisabetta Dami, creatrice di Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato di sempre, sarà a Bordighera e San Lorenzo al Mare per presentare il nuovo libro edito da Rizzoli Il destino di un lupo, il secondo capitolo di una trilogia dedicata a questo animale.

Alle 10 Elisabetta incontrerà i bambini dei campus estivi e tutti coloro che vorranno partecipare presso la bellissima cornice dei Giardini Lowe a Bordighera. L’incontro si inserisce all'interno del festival delle ragazze ed è organizzato in collaborazione con l’associazione sportiva Rari Nantes Bordighera ASD.

Sempre il 24 ma nel pomeriggio, alle 17.30, l'autrice si sposterà sulla spiaggia di San Lorenzo al Mare dove si svolge la rassegna Storie sotto l'ombrellone, un festival di incontri con l'autore giunto ormai alla XIII edizione e organizzato dalla Mondadori di Imperia, con la collaborazione della Protezione Civile SS. Trinità e con la partecipazione di Laboratorio Pepe.

Il nuovo romanzo condivide gli stessi valori che Dami ha da sempre condiviso al suo giovane pubblico nelle storie di Geronimo Stilton, come coraggio, amicizia, lealtà, fratellanza ecc., ma per un pubblico leggermente più grande. «Sono felice di presentare il mio nuovo libro Il destino di un lupo, una storia senza tempo che parla di animali e natura... ma anche avventura! - racconta Dami - Dopo il primo volume Così parlò Lupo Blu, è una grande emozione rientrare nel mondo del Clan del Lupo. Questa volta scoprire la storia di un giovane lupo che si affaccia alla vita e deve trovare dentro di sé la forza di affrontare ogni pericolo, ma anche le sue paure più profonde. Per fortuna, non è mai solo: intorno a lui, tanti amici sono pronti ad aiutarlo. Insieme, i giovani lupi capiranno che sta a loro, e a nessun altro, capire qual è il proprio posto nel mondo».

Dami si rivolge ai ragazzi che si trovano in un momento importante della loro crescita e devono capire chi sono e dove vogliono andare, proprio come i suoi lupi che devono scegliere tra "il lupo di luce e il lupo d'ombra". «Si tratta di una leggenda dei nativi americani - spiega Elisabetta - che in pratica dice che siamo noi, con le nostre scelte e le nostre azioni a determinare da che parte stiamo e quale destino vogliamo avere». Per questo l'autrice condivide con le sue storie ai ragazzi valori importanti, affinchè possano avere delle linee guida e dei buoni esempi da seguire in questo percorso di crescita.

Elisabetta Dami, milanese, è una grande amante del ponente Ligure che ha scelto come rifugio per molti giorni dell'anno, quando non è in giro per l'Italia a incontrare scolaresche e esponenti del mondo letterario e culturale. Grande amante dell'ambiente, Elisabetta si batte in prima persona, anche con i suoi libri, per la conservazione della natura e per uno sviluppo più sostenibile.