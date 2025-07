Trasporti: Assessore Scajola “Oltre 35 milioni di euro per rinnovare il parco mezzi delle aziende del Tpl”

“Regione Liguria destinerà 35,5 milioni di euro di fondi regionali per sostenere le aziende del trasporto pubblico locale dell'intero territorio ligure, per acquistare nuovi autobus, sia per le linee urbane che extraurbane”. Così l’assessore ai Trasporti Marco Scajola, che ha incontrato oggi le rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali Faisa-Cisal, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti.

“Dimostriamo, in questo modo, l'impegno da parte della Regione di essere al fianco delle aziende per rinnovare il parco mezzi a disposizione, e garantire così un trasporto sempre più moderno, capillare e rispondente alle esigenze dell'utenza e di chi lavora. Ringraziamo i sindacati per la collaborazione e la sensibilità dimostrata, visto che la richiesta di rinnovo del parco mezzi arriva da loro: vogliamo proseguire in questa direzione, lavorando per il futuro a ulteriori finanziamenti".