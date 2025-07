Sanremo, l'Arte parla a Bussana Vecchia: un monito sulle nostre onde

Sul muro che costeggia la strada per raggiungere Bussana Vecchia, frazione di Sanremo, il borgo degli artisti, appare un’opera d’arte che lascia spazio a numerose interpretazioni e che attira inevitabilmente l’attenzione dei visitatori. Si tratta di tre strutture che simulano le onde del mare decorate con dettagli e cura dall’artista Vladimiro Gestini, abitante caratterizzato da affascinanti abilità artistiche.



"Le strutture su cui sono stati realizzati i dipinti - si spiega nel comunicato -, denominate 'la Metamorfosi', sono il frutto dell’artigiano professionista Luca Donati Sarti e di suo figlio Suan Donati Sarti. Partendo da un modello in creta ne sono state ricavate tre copie in resina tramite un calco in gesso, successivamente ridefinite e consegnate per conseguirne la decorazione. Ogni onda è lunga un metro e mezzo, i colori sono vivaci e ciascuna di esse illustra immagini diverse che rappresentano l’evoluzione di quelle precedenti: nella prima onda appaiono numerosi pagliacci, nella seconda dei volti disperati e nell’ultima una natura rigogliosa ed i suoi abitanti animali.

Perché la tematica dell’evoluzione? Perché grazie ad un confronto con l’autore è emersa la sua volontà di lanciare un messaggio specifico: un pianeta che viene gestito da 'pagliacci', quindi da persone incapaci, inadeguate al loro ruolo, spietate e caricaturali, sarà caratterizzato da una guerra totale. La guerra indubbiamente nuocerà all’essere umano, facendolo scomparire dalla terra per mano propria lasciando così spazio alla ripresa della fauna e della flora. Il conflitto diventa perciò un beneficio per il luogo che ci ospita e che dimostriamo di non essere in grado di rispettare.

Quest’opera è quindi portavoce di un profondo appello che dovrebbe farci riflettere su due temi fondamentali: la violenta convivenza degli esseri umani e ciò che la natura è costretta a subire a causa della nostra incosciente presenza.

L’arte ci parla, ci accarezza, ci commuove e Bussana Vecchia rappresenta un importante patrimonio artistico, ricca di forti personalità e di professionisti sottovalutati che contribuiscono a lasciare un’impronta personale ed uno spunto per tutti coloro in grado di coglierlo".