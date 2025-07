Fontane Danzanti e pulizia dell'ex mercato dei fiori, a Vallecrosia scattano i divieti di sosta e di transito

Saranno validi per tutte le categorie di veicoli, eccetto gli autorizzati, dall'1.30 sino alle 6 del 20 luglio il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito per consentire le pulizie in piazza dell'ex mercato dei fiori. Dalle 17 del 19 luglio sino all'1.30 del 20 luglio vi sarà, inoltre, il divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli, eccetto gli autorizzati, in via San Vincenzo all'intersezione con via Giovanni XXIII e nel parcheggio al numero civico 138 per consentire la manifestazione prevista questa sera: le Fontane Danzanti.

I provvedimenti sono stati istituiti dalla polizia locale di Vallecrosia per garantire sicurezza pubblica.