Scattano i divieti di sosta con rimozione forzata e di transito nel piazzale dell'ex mercato dei fiori a Vallecrosia.

Saranno validi per tutte le categorie di veicoli, eccetto gli autorizzati, dalle 13 del 18 luglio sino all'1.30 del 20 luglio.

Il provvedimento è stato istituito dalla polizia locale di Vallecrosia per garantire la sicurezza pubblica in occasione delle Fontane Danzanti, evento in programma domani sera a partire dalle 18.30.