Giochi d'acqua, luci e musica: dopo quindici anni a Vallecrosia tornano le Fontane Danzanti (Foto e video)

Giochi d'acqua, luci e musica. Dopo quindici anni a Vallecrosia tornano le Fontane Danzanti. L'evento, a ingresso gratuito, sarà sabato 19 luglio dalle 18.30 presso il piazzale dell'ex mercato dei fiori.

Un’iniziativa voluta fortemente dal sindaco Fabio Perri e portata avanti con entusiasmo dall’assessore alle Manifestazioni Deborah Mognol e dal consigliere delegato Mattia Petrini, che riporta in città uno degli eventi più amati di sempre. "Sono molto contento che, come sindaco, grazie al grande lavoro sinergico messo in atto dal sindaco, dall'assessore Mognol e dal consigliere Petrini e al supporto di tutto lo staff e degli uffici, si sia arrivati a poter mettere a calendario, in maniera veloce, un nostro evento, targato amministrazione Perri, che possa dare qualità alle manifestazioni estive" - dice il sindaco Fabio Perri - "Un grande ritorno atteso da tempo. Sabato 19 luglio, a partire dalle 18:30, Vallecrosia si riempirà di magia con lo spettacolo delle Fontane Danzanti tra giochi d’acqua, luci e musica. All'ex mercato die fiori verrà posizionata una vasca di 18 metri per quattro che sarà riempita con sette mila litri d'acqua. Abbiamo dovuto dedicare un generatore da 30 kilowatt per evitare una possibile perdita di pressione e di potenza per riuscire a creare suggestive figure d'acqua insieme a luci e fiamme di fuoco che si intersecheranno nella vasca. Per l'occasione verrà chiuso un tratto di via San Vincenzo e di via Giovanni XXIII".

"Avevo portato questo evento a Vallecrosia nel 2011" - ricorda il primo cittadino - " Uno spettacolo coinvolgente e magico che avvicina le persone. Offre, infatti, uno scenario particolare che ti immerge in un mondo di luci e musica. Abbiamo voluto, inoltre, inserire la parte enogastronomica coinvolgendo i commercianti che potranno proporre i loro prodotti partecipando così attivamente all'interno del nostro evento per il quale abbiamo investito circa 13mila euro. Con l'area finanziaria abbiamo, infatti, verificato da dove potevamo prendere i soldi necessari per realizzare l'evento che ci auguriamo abbia un successo tale da poterlo riproporre il prossimo anno con ulteriori migliorie. L'azienda Dominici's è una ditta specializzata in questo tipo di spettacoli che, capendo la nostra voglia di riportare questo evento in città, ci è venuta incontro anche economicamente. Invitiamo, dunque, tutte le persone a partecipare e a vedere questo meraviglioso spettacolo che è l'unica tappa in provincia di Imperia per immergersi in una magica serata d'estate".

Per l'occasione, si potranno trovare stand enogastronomici con i sapori locali e Dj set per ballare sotto le stelle. "Con grande piacere come assessore al turismo e alle manifestazioni sono onorata di presentare un evento atteso dal nostro comune che unisce acqua, luce e musica in un'esperienza magica e coinvolgente per tutte le età e che sarà totalmente gratuito" - dice l’assessore alle Manifestazioni Deborah Mognol - "Abbiamo voluto fortemente riportare un momento di spettacolo capace di valorizzare lo spazio urbano e riunire cittadini, famiglie e visitatori in un momento di festa e meraviglia. Ci saranno attività collaterali: dodici stand enogastronomici. Abbiamo coinvolto tutti i ristoratori e i bar di Vallecrosia. Vi sarà un'offerta differenziata di cibo e bevande. C'è stata molta collaborazione da parte dei commercianti anche se alcuni hanno rinunciato a partecipare per il poco preavviso. Sono sicura che se fosse l'evento stato organizzato prima sicuramente avrei avuto un più largo consenso da parte loro. Grazie comunque a tutti coloro che hanno aderito si potranno degustare diversi prodotti locali e sorseggiare buoni drink. Il tutto sarà accompagnato da due dj: dj Nandino e Ale dj. Si inizierà alle 18.30 con musica ma lo spettacolo vero e proprio sarà alle 22 e durerà circa quarantacinque minuti. Dopodiché vi sarà intrattenimento musicale fino all'una".