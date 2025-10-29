Un viaggio dentro Openstage, l'app che regola gli artisti di strada di Sanremo

Dal 15 ottobre è attivo anche a Sanremo il servizio offerto da OpenStage, l’applicazione per smartphone (utilizzabile anche da pc) che consente di tenersi aggiornati sugli eventi artistici organizzati dagli artisti di strada in città, che al momento è attiva in circa 30 città italiane ed europee. Una novità che punta a rendere più ordinata e partecipata la scena artistica urbana, permettendo la prenotazione di postazioni attrezzate e la consultazione di un calendario aggiornato delle esibizioni.

Ma come funziona esattamente il nuovo sistema che l’amministrazione comunale ha deciso di avviare? Innanzitutto, è necessario effettuare la registrazione sulla piattaforma, specificando se ci si iscrive come semplici fruitori o come artisti. Nel secondo caso, l’applicazione richiede anche di indicare se le proprie esibizioni avranno finalità remunerative oppure no. Una volta inseriti i dati anagrafici richiesti, l’iscrizione è completata e l’utente può accedere all’elenco completo degli eventi in programma all’interno della città, visualizzabili anche su una mappa interattiva che mostra in tempo reale le esibizioni in corso.

Cliccando su un evento, è possibile prenotare la partecipazione (se questo non è ancora iniziato), con la prenotazione che rimane poi memorizzata nella propria area personale. La prenotazione delle postazioni per gli artisti avviene direttamente tramite app: dalla home page si seleziona il comando “Crea evento” (disponibile solo per chi si è registrato come artista) e si indicano il luogo e l’orario desiderati. Dopo la conferma da parte del sistema, l’artista è ufficialmente autorizzato a esibirsi nello slot scelto. Le postazioni individuate dal Comune saranno in parte dedicate esclusivamente a espressioni artistiche di tipo musicale. In particolare, alcune aree di via Matteotti potranno essere occupate solo previa prenotazione attraverso OpenStage. In queste postazioni sarà possibile esibirsi:

- tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20;

- nel periodo estivo, dal 15 giugno al 15 settembre, con estensione dell’orario serale fino alle 23.

Le altre aree cittadine saranno invece destinate anche ad altre forme artistiche — teatro di strada, arti figurative e visive — e non richiederanno prenotazione preventiva. In questi casi, basterà segnalare la propria presenza sulla piattaforma, così da consentire i controlli della Polizia Municipale e garantire il rispetto delle normative vigenti. Il regolamento comunale stabilisce inoltre che, al di fuori delle aree individuate, le esibizioni restano consentite purché rispettino una distanza minima di 150 metri tra loro e si svolgano negli orari compresi tra le 10.30 e le 13 e tra le 16 e le 20.

La sperimentazione del sistema durerà un anno, al termine del quale l’amministrazione comunale valuterà i risultati dell’iniziativa e deciderà se rendere il servizio permanente.