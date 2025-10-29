Allerta gialla per piogge e temporali nella provincia di Imperia: dalle 22 di questa sera alle 10 di domattina

La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per piogge e temporali che interesserà anche il Ponente ligure e in particolare alla provincia di Imperia, a partire dalle ore 22 di oggi alle 10 di domani. Il bollettino segnala la possibilità di precipitazioni intense e localizzate, con fenomeni temporaleschi che potrebbero generare criticità idrogeologiche come allagamenti, frane superficiali e innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua minori. Le autorità raccomandano massima prudenza, soprattutto nelle aree già fragili dal punto di vista idrogeologico e nei centri urbani dove il deflusso delle acque può essere ostacolato.

Si consiglia ai cittadini di evitare spostamenti non necessari durante le ore di allerta, di non sostare nei pressi di torrenti, ponti o sottopassi, e di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali da parte dei Comuni e della Protezione Civile. Le scuole e le attività pubbliche non risultano al momento coinvolte da provvedimenti straordinari, ma l’evoluzione del quadro meteorologico sarà monitorata costantemente.

L’allerta gialla rappresenta il primo livello di attenzione, ma può comunque comportare disagi significativi. Il sistema regionale di monitoraggio è attivo e pronto a intervenire in caso di necessità. Per aggiornamenti in tempo reale, è possibile consultare il sito ufficiale di ARPAL Liguria e i canali social della Protezione Civile regionale.

Le previsioni per oggi: un flusso umido prefrontale dai quadranti meridionali determina condizioni di instabilità con possibili rovesci sparsi e isolati temporali dal pomeriggio con bassa probabilità di fenomeni forti. Dalla sera ulteriore aumento dell'instabilità per l'approssimarsi della perturbazione con alta probabilità di temporali forti/organizzati su ABCE, bassa probabilità su D. Venti meridionali localmente forti (40-50 km/h) specie sui rilievi, in intensificazione su C dalla serata. Mare in aumento a molto mosso in sera su C per onda viva di scirocco.

Domani: il transito della perturbazione nella notte determina piogge diffuse di intensità fino a forte con cumulate elevate su AC, significative altrove. Alta probabilità di temporali forti e/o organizzati su ABCE, bassa probabilità su D. Fenomeni in attenuazione già in mattinata a partire da Ponente, permane una residua instabilità su C con bassa probabilità di fenomeni forti nel pomeriggio. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati meridionali su C e sui rilievi di E, settentrionali su B, localmente forti altrove. Mare molto mosso per onda da Sud/Sudest.

Venerdì: residua instabilità nelle prime ore su BCE con possibili rovesci o temporali fino a moderati, in attenuazione dalla mattinata. Venti settentrionali localmente forti (40-50 km/h) su B e parte orientale di A, in graduale attenuazione dal pomeriggio.