Ventimiglia, il 23 luglio Moni Ovadia all'"Albintimilium Theatrum fEst" con "L'ira di Achille"

Moni Ovadia fa rivivere le parole dell’Iliade di Omero al Teatro Romano dell’Area Archeologica di Nervia, a Ventimiglia, dove prosegue l’Albintimilium Theatrum fESt. “L’ira di Achille” va in scena mercoledì 23 luglio 2025 alle ore 21 ed è il libro I di “Iliade un racconto mediterraneo”, un progetto ideato e diretto da Sergio Maifredi con l’obiettivo di restituire i grandi testi classici alla forza della narrazione orale per cui sono stati originariamente concepiti.

“L'ira canta, o dea, l'ira di Achille figlio di Peleo, l'ira funesta che ha inflitto agli Achei infiniti dolori, che tante anime forti ha gettato nell'Ade, tanti corpi di eroi ha dato in pasto ai cani e agli uccelli". Così inizia il poema di Omero che narra la prima grande guerra mondiale affidata ad uno dei più grandi cantori del nostro tempo: Moni Ovadia. In principio è l'ira, il cieco furore che tutto muove. L'ira è la protagonista dell'Iliade, il poema della forza, così come l'uomo è il protagonista dell'Odissea, il poema dell'intelligenza. Iliade è il big bang della letteratura occidentale. Iliade è un racconto della prima guerra del Mediterraneo, il mare con le terre conosciute intorno, quindi la prima guerra mondiale. Iliade è l’archetipo, il paradigma delle guerre che verranno. Nei suoi versi ci sono il conflitto, l’ira, l‘eroismo, il dolore, il rancore, l’amore, il sangue, le armi, la paura, le madri, le spose, i padri, i figli ma soprattutto vi è la morte. La nera morte umanamente temuta, la bella morte eroicamente cercata. La morte che è fine di tutto e per questo impone i “patti di pace” come catarsi finale, del poema e della vita.

L’Albintimilium Theatrum fEst è ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure, Palazzo Reale di Genova, STAR – Sistema Teatri Antichi Romani, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, il contributo della Provincia di Imperia e del Comune di Ventimiglia, con il contributo della Fondazione De Mari, in collaborazione con l'Area Archeologica di Nervia. I biglietti per lo spettacolo sono in vendita on line su www.comune.ventimiglia.im.it a 15.50 euro, oppure presso l’Ufficio Manifestazioni di piazza XX Settembre 1 il lunedì dalle 9 alle 13 a 15 euro o presso il Teatro Romano un’ora prima dello spettacolo a 15 euro. Informazioni al 351 4472182 o su info@teatropubblicoligure.it.

Lo spettacolo è preceduto, alle ore 19.30, dai Dialoghi di Nervia, un appuntamento con Valentina Fiore del Museo di Nervia sul tema “L’immagine. L’arte moderna e contemporanea. Ecco gli eroi”. Per partecipare occorre prenotare al 351 4472182 o su info@teatropubblicoligure.it. È incluso nel biglietto d’ingresso al museo o allo spettacolo.

Il Festival fa parte della terza edizione del progetto “Parole antiche per pensieri nuovi/Mediterraneo. Guerre, porti, mercati, civiltà”, vincitore per il terzo anno consecutivo, unico in Liguria, del Bando nazionale del Ministero della Cultura per la “Valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo nei luoghi della cultura”. Con questo progetto mette in rete tutti i musei, le fortezze e le aree archeologiche della Liguria tutelati dalla Direzione regionale dei Musei Nazionali Liguria. I teatri e gli anfiteatri romani, cuore del patrimonio archeologico della Liguria, tornano così a ospitare i testi teatrali per cui erano stati costruiti.

L’Albintimilium Theatrum fEst, arrivato alla quinta edizione, è ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure, Palazzo Reale di Genova, STAR – Sistema Teatri Antichi Romani, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, il contributo della Provincia di Imperia e del Comune di Ventimiglia, con il contributo della Fondazione De Mari, in collaborazione con l’Area Archeologica di Nervia. Fa parte della terza edizione del progetto “Parole antiche per pensieri nuovi/Mediterraneo. Guerre, porti, mercati, civiltà”, vincitore per il terzo anno consecutivo, unico in Liguria, del Bando nazionale del Ministero della Cultura per la “Valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo nei luoghi della cultura”. Con questo progetto mette in rete tutti i musei, le fortezze e le aree archeologiche della Liguria tutelati dalla Direzione regionale dei Musei Nazionali Liguria.

Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sui siti www.teatropubblicoligure.it e www.comune.ventimiglia.im.it, facebook. Instagram, youtube di Teatro Pubblico Ligure

BIGLIETTI:

• online all’indirizzo: www.comune.ventimiglia.im.it € 15,50

• presso l’ufficio Manifestazioni in Piazza XX Settembre, 1 – 3° piano lunedì dalle 9.00 alle 13.00 ad € 15,00

• presso il Teatro Romano la sera stessa degli spettacoli € 15,00

Per informazioni Ufficio Manifestazioni teatro@comune.ventimiglia.im.it tel. 0184 6183225.

Per informazioni sull’area archeologica drm-lig.albintimilium@beniculturali.it - tel 0184 252320.