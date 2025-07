Dove la natura torna a casa: tartaruga Caretta caretta depone le uova a Riva Ligure (Foto e video)

Quello che oggi pomeriggio era solo un sogno, adesso è diventato realtà: una tartaruga Caretta caretta ha deposto le uova sulla spiaggia di Riva Ligure, nei pressi di corso Villaregia, confermando una nidificazione rara e preziosa per tutto il ponente ligure. La notizia è stata annunciata con emozione dal vicesindaco Francesco Benza, che ha seguito da vicino l’evolversi della situazione.

“Con immensa emozione condividiamo questo momento straordinario – ha dichiarato Benza –: una tartaruga Caretta caretta ha deposto le sue uova proprio sul nostro litorale. Un evento raro e meraviglioso, che conferma quanto già speravamo: la nostra costa è diventata un habitat accogliente, sano e protetto”.

Il primo avvistamento era avvenuto questa mattina, quando l’esemplare era stato ripreso in un video diventato virale, realizzato da Dalia Lottero, mentre si avvicinava alla riva nei pressi del ristorante Vela Blu. In un primo momento non era stato possibile accertare la presenza di un nido, ma dopo ulteriori controlli da parte della Capitaneria di Porto e dell’associazione Delfini del Ponente, è arrivata la conferma: la tartaruga ha effettivamente deposto le uova.

A esprimere la propria soddisfazione anche il sindaco Giorgio Giuffra, che ha commentato: "Stasera, al tramonto e davanti agli occhi increduli degli ultimi bagnanti, la tartaruga marina è tornata nella spiaggia sotto corso Villaregia per deporre le sue uova. Ha superato sassi, scogli, rumori e confusione. Ma non si è fermata. È andata avanti. Con pazienza, con forza, con caparbietà. Insieme ai biologi e ai volontari – straordinari – dei Delfini del Ponente APS, abbiamo deciso di chiamarla Petra, perché come una pietra è solida, testarda, resistente. E la sua determinazione ha acceso un’onda di emozione in tutta la comunità. È una storia che parla di natura, certo. Ma anche di noi. Di chi non si arrende. Di chi sceglie di costruire futuro anche dove sembra impossibile. A Petra, e a chi come lei ogni giorno lotta per qualcosa in cui crede: grazie. Avanti, con il coraggio delle tartarughe. Un grazie di cuore anche a Tino Rizza, il nostro operaio, che non guarda l’orologio ma il risultato: sempre disponibile, sempre presente, anche quando nessuno lo vede. Grazie, Tino. Sei un esempio!".

Giuffra poi ha concluso: “Questo evento rarissimo non è solo un’emozione per noi, ma una sfida da raccogliere. La bellezza delle nostre coste va preservata. La qualità delle acque va tutelata. E, soprattutto, dobbiamo continuare a lavorare per garantire che le future generazioni possano godere delle stesse meraviglie che oggi vediamo. Un piccolo passo per la tartaruga è un grande passo per ognuno di noi!”.

Si tratta del terzo caso accertato nella provincia di Imperia nel giro di poche settimane, dopo le nidificazioni di Imperia e Arma di Taggia. Un vero e proprio “tris” che trasforma il Ponente ligure in un punto di riferimento per la specie, simbolo di un ambiente che sta ritrovando il suo equilibrio naturale.

“Questa splendida testimonianza della natura – aveva già sottolineato Benza – è anche la conferma che i ripascimenti realizzati sul nostro litorale stanno dando i loro frutti: un intervento mirato, rispettoso e sostenibile, che ha restituito naturalità alla nostra costa”.

Riva Ligure entra così nella mappa dei luoghi in cui la natura sceglie di mostrarsi con fiducia. Un invito alla responsabilità collettiva, per proteggere e tutelare il nido nei prossimi cruciali giorni e settimane. Le autorità e le associazioni ambientaliste continueranno a monitorare la costa ponentina, e si rinnova l’appello alla cittadinanza: mantenere la distanza, evitare rumori e luci nelle ore notturne, e in caso di nuovi avvistamenti contattare subito il 1530.

Un piccolo gesto può proteggere un grande miracolo. E trasformare una spiaggia in un simbolo di speranza.