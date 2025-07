Torneo di calcio benefico, a Ventimiglia va in scena il 2° Memorial Manuel Cesarini (Foto)

Un torneo di calcio benefico verrà organizzato il 18 e il 19 luglio al campo sportivo Morel a Ventimiglia. Si tratta del 2° Memorial Manuel Cesarini.

L'evento, patrocinato dal Comune, verrà organizzato dallo staff del Ventimiglia Calcio, da Cindy Morano con la partecipazione della Spes e sarà dedicato alla memoria di Manuel Cesarini, ex giocatore granata scomparso all’età di quindici anni a causa di una malattia. Un evento sportivo per ricordare e, al contempo, celebrare la vita. "Il torneo è dedicato a Manuel Cesarini, anima pura e buona che purtroppo ci ha lasciati" - dicono gli organizzatori - "Celebreremo, però, anche la vita. Per farlo vorremmo invitare gli eroi che ci hanno permesso, dopo attimi critici di gioire, con gli occhi pieni di lacrime e commozione, per eventi diversi ma con un fine comune, anzi un lieto fine comune. Ci farebbe piacere avere con noi Giovanni Zantedeschi, che ha salvato dal soffocamento un bambino durante la Festa della Musica a Vallecrosia; Jacopo e Davide, i due bagnini che si sono buttati, nonostante il mare agitato per salvare delle vite e i volontari, i vigili del fuoco, la Protezione civile, la guardia di finanza, la polizia, la Capitaneria di Porto, i sommozzatori, le Ambulanze Veterinarie Odv, l'associazione alpini, i cinofili che si sono prestati per ritrovare il bambino scomparso a Latte, in particolare Matteo Trecci, Dario Mattiauda ed Edoardo Campione che lo hanno trovato. Ai genitori, alla sorella e al piccolo mandiamo un caloroso abbraccio invitandoli a venire nel caso avessero possibilità e piacere".

Il torneo di calcio, rivolto alle leve 2012-2013, inizierà alle 18.30 e avrà una finalità solidale. "E' rivolto alle leve 2012-2013 e per squadra possono giocare massimo tre ragazzi del 2012" - fanno sapere gli organizzatori - "Il ricavato sarà devoluto a Make a Wish Italia Onlus, associazione no profit che realizza i sogni di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. L'entrata è libera con offerta. Per informazioni si può contattare il 3200238621. Vi aspettiamo numerosi".