Mare agitato a Ventimiglia, rischiano di annegare: due giovani bagnini salvano una famiglia (Foto e video)

Una famiglia rischia di annegare a causa del mare agitato ma viene tempestivamente salvata da due giovani bagnini. E' successo lunedì, nei pressi de Il Brigantino, a Ventimiglia. Nella giornata odierna l'assessore regionale Marco Scajola e il sindaco Flavio Di Muro, accompagnato dall'assessore Milena Raco e dai consiglieri comunali Gabriele Amarella e Roberto Parodi, hanno incontrato, in spiaggia, i due ragazzi per ringraziarli personalmente dell'eroico salvataggio.

"Una signora è venuta al bar a segnalare che c'erano delle persone in pericolo vicino agli scogli e così siamo intervenuti" - raccontano Jacopo e Davide, i due bagnini intervenuti per salvare due adulti e due bambini - "Un'altra signora ha contribuito indicando dove si trovavano perché il mare agitato non permetteva di vedere bene. Abbiamo avvertito anche la Capitaneria di Porto e poi siamo entrati in acqua. Siamo subito riusciti ad aiutare il padre e la madre, poi la ragazzina, che abbiamo portato immediatamente a riva e, infine, il ragazzino, che però essendo totalmente in uno stato di panico non siamo riusciti a portarlo a riva. Abbiamo atteso al largo l'arrivo della motovedetta che per fortuna ha portato il bambino al porto. Purtroppo i signori sono scappati e non sono neanche venuti successivamente a ringraziarci. Il mare era molto agitato. Ai bagnanti diciamo sempre di non fare il bagno quando c'è la bandiera rossa".

"E' un gesto simbolico per ringraziare tutti i bagnini della Liguria che nei giorni scorsi, non solo a Ventimiglia, si sono adoperati per aiutare chi era in difficoltà" - dice l'assessore regionale Marco Scajola - "I nostri ragazzi sono degli eroi, sono sempre molto attenti e professionali, però non bisogna sfidare la sorte, perciò invito tutti i bagnanti, cittadini e turisti, a non entrare in acqua quando c'è la bandiera rossa".

"Un piccolo gesto simbolico e significativo nel rappresentare il sostegno della nostra amministrazione a questo encomiabile lavoro che si svolge negli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere attrezzate e pubbliche" - dichiara il sindaco Flavio Di Muro - "Sono ragazzi validi e coraggiosi sempre pronti a intervenire per salvare vite umane, quindi, simbolicamente a nome della comunità di Ventimiglia sono qui per ringraziarli".