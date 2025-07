Verdeggia: successo per la terza edizione del Festival dei Boscaioli: arte, tradizione e solidarietà per il Gaslini di Genova

Si è conclusa con grande partecipazione ed entusiasmo la terza edizione del Festival dei Boscaioli, andato in scena a Verdeggia, suggestiva frazione di Triora, nel cuore della Valle Argentina. Organizzato dalla Pro Loco di Verdeggia in collaborazione con il gruppo “Boscaioli di Briga”, l’evento ha saputo coniugare spettacolo, tradizione e solidarietà. Nel corso della giornata, i boscaioli si sono esibiti in spettacolari dimostrazioni di scultura su legno, realizzando numerose opere che hanno incantato i visitatori. In occasione del Festival, la Pro Loco ha aderito anche alla Giornata nazionale delle Pro Loco, contribuendo così a promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico locale.



Particolarmente significativo l’aspetto benefico dell’iniziativa: l’intero ricavato dalla vendita delle sculture è stato devoluto all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova, confermando lo spirito solidale che da sempre anima la manifestazione. La giornata si è conclusa in un clima di festa, con una serata all’insegna della buona cucina e della musica, che ha coinvolto residenti e turisti in un’atmosfera di convivialità e condivisione. Un appuntamento che si conferma tra i più attesi dell’estate ligure, capace di valorizzare le tradizioni del territorio e, al tempo stesso, di guardare al futuro con un gesto concreto di generosità.