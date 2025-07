Triora si prepara a una nuova notte di leggende: torna il Ghost Tour

C’è un’ora, a Triora, in cui cala il silenzio, i passi echeggiano tra i carruggi e il passato torna a farsi vivo. È quella del Ghost Tour, l’esperienza narrativa immersiva di Autunnonero che si snoda tra le strette vie, le piazze e i palazzi del celebre “Paese delle Streghe”, guidando il pubblico in un viaggio tra processi per stregoneria, superstizioni e antiche paure.

Il prossimo appuntamento è sabato 12 luglio, con partenza alle ore 22:00 all’inizio del centro storico. 12 tappe al lume di lanterna in un itinerario condotto da due storyteller e ispirato a documenti d’epoca, racconti di cronaca, verbali dell’Inquisizione e leggende popolari.

A rendere unica questa data, anche la possibilità eccezionale di entrare nella cappella privata dell’antico Palazzo Capponi, dedicata a San Dalmazzo. Un luogo ricco di storia e memorie familiari, normalmente chiuso al pubblico, che aprirà le sue porte al Ghost Tour su gentile concessione del proprietario.

A seguire, a mezzanotte, nel sagrato della chiesa di San Bernardino, andrà in scena uno degli attesissimi Ghost Tour Extra: esperienze notturne che ampliano e prolungano il viaggio nel mistero dopo la fine dell’itinerario principale.

Il 12 luglio, l’extra sarà “Il volo degli Striges”, un’esperienza realizzata in collaborazione con l’associazione Terra di Confine, che porterà nel sagrato della chiesa di San Bernardino sei rapaci e un corvo, ognuno simbolo di uno dei vizi capitali rappresentati negli affreschi infernali della chiesa. Una performance ipnotica, dove ogni uccello – dal barbagianni al gufo delle nevi – sarà voce di una figura interiore, maschera, peccato e trasformazione.