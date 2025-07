Sanremo: alunni delle medie come volontari all'Emporio Solidale del Palafiori

Ieri pomeriggio i ragazzi delle scuole che frequentano le attività estive organizzate dall’associazione “A Piedi Nudi” hanno vissuto un’esperienza speciale: alcune ore come volontari all’Emporio Solidale di Sanremo. Un'iniziativa nata dal desiderio della responsabile dell’associazione Francesca Cassese di offrire ai giovani un’occasione per toccare con mano la realtà che ci circonda, spesso diversa da quella che conosciamo.

“Luca Bordonaro, responsabile dell’emporio, ci ha raccontato – spiega Francesca - che per molte persone non è scontato aprire il frigorifero e scegliere cosa mangiare.” L’Emporio nasce proprio dal desiderio del Comune di Sanremo e della Caritas di sostenere chi attraversa momenti di difficoltà economica, e al tempo stesso combattere lo spreco alimentare. Abbiamo trovato un ambiente accogliente, pulito, dove operatori sorridenti hanno trasformato i ragazzi in giovani collaboratori”. Le attività svolte vanno dalla sistemazione degli scaffali all’organizzazione del reparto ortofrutta, dal rifornimento dei prodotti alla raccolta e al corretto smaltimento dei rifiuti.

“I ragazzi – prosegue Francesca - sono rimasti colpiti da questa realtà, che ha fatto nascere in loro domande, riflessioni e una nuova consapevolezza sul valore del cibo. L’Associazione “A Piedi Nudi”, che quest’anno festeggia il suo decennale, nasce con l’idea di camminare dentro la realtà, con attenzione e cura per le persone. Dopo anni di attività educative, oggi siamo pronti ad aprirci ancora di più al sociale. L’esperienza all’emporio è solo l’inizio: a luglio e agosto ci aspettano nuovi incontri con diverse realtà del territorio. Nel nostro piccolo, proviamo a gettare qualche goccia per mettere in pratica il pensiero di Gandhi 'Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo'."