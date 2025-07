Bordighera, confermata la serata “Balliamoci l’estate” alla rotonda di Sant’Ampelio

La serata “Balliamoci l’estate” di venerdì 11 luglio a Bordighera è confermata e avrà luogo come da programma alle ore 21.30 sulla Rotonda di Sant’Ampelio.

“Desideriamo ringraziare Gianni Rossi per essersi attivato in modo così tempestivo per proporre un sostituto che regalerà comunque a Bordighera un appuntamento con tanto divertimento e gli auguriamo una pronta guarigione. C’è la possibilità che Gianni Rossi possa collegarsi durante la serata per salutare il suo pubblico: saremo felici di abbracciarlo da remoto con la speranza di vederlo presto di nuovo sul suo palco”, ha dichiarato il Sindaco Vittorio Ingenito.