Tutto pronto per Area Sanremo 2025: attesi in città oltre 500 giovani artisti (Foto e video)

In attesa del Festival di fine febbraio, Sanremo inizia a respirare già arie di musica con l'imminente inizio di Area Sanremo. Il concorso rivolto ai giovani musicisti, che aprirà le porte dell'Ariston a due di loro, prenderà il via venerdì 5 dicembre, con oltre 500 ragazzi (per la precisione 505) che si raduneranno al Palafiori per mettere in mostra le proprie capacità. Un dato in grande crescita, rispetto ai 336 della scorsa edizione: un miglioramento anche legato all'allargamento della fascia d'età per partecipare, portata a 29 anni.

Una settimana di esibizioni al termine di cui la giuria pubblicherà i nomi dei finalisti, che saranno richiamati a un ultimo sforzo venerdì 12 dicembre (quando verranno resi noti i nomi dei vincitori) e venerdì 13 quando avverrà l'audizione davanti alla commissione Rai, che sceglierà tra i dieci vincitori i due che avranno la possibilità di salire sul palco dell'Ariston tra i protagonisti del Festival della canzone italiana 2026. Un duo che, insieme a quello che verrà selezionato al termine di Sanremo Giovani, andrà a completare la rosa dei 30 artisti che si contenderanno il leone d'oro.

I minorenni quest’anno sono 25, un numero vicino all’edizione dello scorso anno che ne contava 29.

Le regioni più rappresentate sono: Lombardia (84), Lazio (59), Campania (44), Emilia-Romagna (42), Puglia (40), Toscana (37), Sicilia (35), Veneto (32). Per la Liguria se ne contano otto

Alessandro Mager (Sindaco del Comune di Sanremo): “Siamo molto soddisfatti dell’ottimo risultato di Area Sanremo che conferma quanto la nostra città sia punto di riferimento per la musica italiana. L’alto numero di iscrizioni rivela quanto i giovani talenti vedano in questo concorso un’opportunità concreta per emergere. Area Sanremo rappresenta non solo una competizione ma un percorso di crescita, formazione e valorizzazione delle nuove voci del panorama musicale. Ringrazio la Fondazione Orchestra Sinfonica per il lavoro svolto che, ancora una volta, rafforza l’identità musicale di Sanremo”.

“Il grande numero di iscrizioni ad Area Sanremo - incalza l'assessore al turismo Alessandro Sindoni - è la conferma del lavoro portato avanti in questi mesi per il quale ringrazio la Fondazione Orchestra Sinfonica. Un lavoro che rivela l’appeal crescente di un’iniziativa che continua ad attirare giovani artisti da tutta Italia, affascinati dalla possibilità di mettersi in gioco in una città che della musica ha fatto la propria identità. Area Sanremo rappresenta un volano straordinario anche per il nostro turismo: ogni edizione porta nuovi visitatori, crea movimento, genera entusiasmo e contribuisce a rafforzare l’immagine della nostra città come luogo di creatività, talento e cultura. Ancora una volta Sanremo si conferma punto di riferimento per chi ama la musica”.

Enza Dedali, Assessore alla Cultura e delega alla Fondazione Orchestra Sinfonica, aggiunge: “Area Sanremo si conferma un appuntamento centrale della politica culturale della nostra città. Un’iniziativa che permette ai giovani talenti di mettersi in gioco, sperimentare e crescere. Sanremo è da sempre sinonimo di musica e, grazie ad Area Sanremo, continuiamo a creare occasioni concrete di crescita artistica. Ringraziamo la Fondazione per il lavoro svolto e per l’impegno nel rendere questa manifestazione sempre più attrattiva”.

Il Presidente della Fondazione avv. Filippo Biolé commenta: “Siamo molto soddisfatti dell’ottimo risultato di quest’anno, superiore a quello dello scorso anno quando i candidati erano stati 353. Si tratta del frutto di un costante lavoro di valorizzazione del concorso che portiamo avanti con un accompagnamento serio e attento dei giovani artisti. Area Sanremo si conferma una delle attività che trovano ascolto e attenzioni anche sui nostri canali digitali, che hanno registrato un +26,4% rispetto al 2024, un dato significativo anche dal punto di vista qualitativo. Le iniziative e l’approdo diretto al Festival grazie ad un’innovazione delle collaborazioni attratte sono sempre più attrattive nel panorama nazionale. Ora ci prepariamo ad accogliere nuovi artisti provenienti da tutta Italia, desiderosi di mettersi in gioco in un progetto che, di anno in anno, rivela il proprio valore. Ringrazio la Fondazione per il lavoro svolto e per quello che attende durante l’Area Sanremo Music Week”.

Alle sue parole si affinacano quelle del direttore artistico Giancarlo De Lorenzo, che sottolinea anche il grande lavoro fatto dall'Orchestra: "Sappiamo che abituare il pubblico a venire ai concerti è difficile e noi stiamo lavorando per cambiare la tendenza. Molto importante è avvicinare il pubblico con un linguaggio adeguato. Per questo ci siamo impegnati durante la stagione estiva, con anche le esibizioni nei borghi. Una strada che ci ha permesso di triplicare le presenze. Dobbiamo dare varietà nei programmi.

Il prossimo anno sarà difficile, stiamo lavorando ma sicuramente uno dei progetti su cui stiamo lavorando sarà sempre sui borghi con un omaggio a Lucio Dalla, con la presenza di Gabriella Martinelli, che arriva da Area Sanremo. Ieri è partito il progetto, che vorrei partisse con la stagione estiva, ma abbiamo già offerte per il territorio nazionale. Un grande lavoro che ha poi rilevanza su tutto il territorio cittadino".

E un aspetto importante in tal senso, sottolineano, è il fatto che, grazie al nuovo bando e alla convenzione firmata, per i prossimi tre anni l'Orchestra Sinfonica si confermerà quella ufficiale del Festival, continuando a confermarsi un'eccellenza sia per il territorio sia per il panorama musicale in generale.

Come da tradizione, nel corso della finale sarà assegnata la targa Vittorio Scalzi.

Anche quest’anno, in concomitanza con le giornate di selezione, saranno organizzati spazi e sessioni per esibirsi, incontri formativi, momenti di networking e tante altre occasioni nella ‘Città della Musica’.