Sanremo: ieri al Centrale il concorso per cori “Orchestra InCanto”, i vincitori del concorso (Foto)

Si è svolto ieri pomeriggio, al Centrale, il concorso per cori “Orchestra InCanto” che coinvolge le scuole primarie della provincia. Giunto alla quarta edizione, il concorso ha previsto la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, con arrangiamenti appositamente creati dai maestri. Ad aggiudicarsi il primo posto, la scuola primaria dell’istituto comprensivo “Sandro Pastonchi” di Riva Ligure (classe 5); al secondo posto l’istituto Sanremo Levante plesso di Bussana (classe 4/5).

L’assessore alla cultura Enza Dedali così interviene: “Ringrazio l’Orchestra Sinfonica per aver partecipato, ancora una volta, a questo bellissimo concorso di cori che rappresenta molto più di una semplice esibizione: è un ponte tra la creatività dei nostri studenti più piccoli e la tradizione musicale del territorio. Vedere i bambini cantare accompagnati dalla prestigiosa Orchestra Sinfonica è una vera emozione”.

Hanno aperto il pomeriggio, oltre 30 studenti del Liceo musicale G. D. Cassini che, accompagnati dall’Orchestra Sinfonica, hanno eseguito la composizione “Innesto Habitat della natura” del maestro Francesco Vitucci. Quest’edizione di “Orchestra InCanto” ha visto la partecipazione dell’istituto Sanremo Levante (plesso Bussana), dell’istituto comprensivo Pastonchi scuola primaria “Sandro Pertini” di Riva Ligure, dell’istituto comprensivo Centro Levante (classi terze primarie) e dell’istituto comprensivo “Sanremo Centro Levante” plessi Scaini e Montessori.

A decretare i vincitori, un’apposita giuria composta dal maestro Massimo Merone (direttore d’Orchestra, arrangiatore e violinista), dal prof. Luca Anghinoni (insegnante ed esperto di didattica musicale) e dal maestro Giancarlo De Lorenzo (direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo). Hanno votato anche i professori d’orchestra. I cori sono stati valutati considerando intonazione, interpretazione, originalità dei brani, esecuzione e presenza scenica.